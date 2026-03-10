Javier Milei encabeza en Estados Unidos el "Argentina Week" en busqueda de inversiones: a qué hora habla

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York la apertura de Argentina Week, un evento organizado para promover inversiones y fortalecer los vínculos entre el país y el sistema financiero internacional. El mandatario será el principal orador del encuentro, donde expondrá ante empresarios, inversores y referentes de Wall Street.
La actividad central del "road show" se realizará entre las 9 y las 10 de la mañana (hora argentina), cuando Milei participe de la inauguración formal del evento. Argentina Week está diseñado como una serie de presentaciones y reuniones con el objetivo de mostrar oportunidades de negocio y atraer capital extranjero hacia distintos sectores de la economía local.
La agenda presidencial comenzará antes de esa exposición. A las 8.50 el jefe de Estado tiene previsto reunirse con Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, uno de los bancos más influyentes del sistema financiero global. El encuentro funcionará como antesala del inicio del foro de inversiones.
Del Argentina Week también participarán gobernadores provinciales, empresarios y funcionarios del gabinete nacional, que presentarán proyectos productivos y oportunidades de desarrollo en diferentes regiones del país. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para consolidar el vínculo con grandes inversores internacionales y posicionar a la Argentina como destino para nuevas inversiones privadas.