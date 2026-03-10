10 de marzo de 2026 Inicio
La CIDH condenó al Estado argentino por la muerte de una niña que fue aplastada por una escultura

La tragedia sucedió en febrero de 1996, cuando Marcela Iglesias, de 6 años, caminaba por el Paseo de la Infanta. Una obra de hierro de 250 kilos, que se encontraba deteriorada y sin mantenimiento, cayó encima de ella.

Marcela Iglesias tenía 6 años de edad cuando falleció y era la única hija de sus padres.

Marcela Iglesias tenía 6 años de edad cuando falleció y era la única hija de sus padres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por haber dejado impune la muerte de una niña a quien, hace 30 años, se le cayó una estatua encima mientras caminaba por el Paseo de la Infanta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, deberá indemnizar a sus padres y construir un monumento en homenaje a la víctima en el lugar donde sucedió la tragedia.

El hecho sucedió en febrero de 1996, cuando Marcela Brenda Iglesias, de 6 años de edad, paseaba por los bosques de Palermo junto a sus compañeros de la colonia de verano. De pronto, una escultura de hierro de unos 250 kilos se desplomó sobre ella y le provocó una muerte instantánea. En 2005, la magistrada María Angélica de Angeleri declaró que la causa había prescripto por las propias demoras de la Justicia entre la elevación a juicio y la citación al proceso.

Una escultura similar a la que cayó encima de Marcela Iglesias fue destruida por empleados municipales.

Sin embargo, los padres de la niña no se dieron por vencidos y buscaron que su muerte no quedara impune. Días atrás, la CIDH declaró "la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la niñez, a las garantías judiciales y a la protección judicial por el fallecimiento de Marcela Brenda Iglesias Ribaudo y por la impunidad en la investigación de los hechos".

De esta manera, el Estado está obligado a indemnizar a los padres de la niña y a construir un "espacio memorial y recreativo para la niñez y la adolescencia en honor a Marcela Iglesias". Además, el fallo, de cumplimiento obligatorio para la Argentina, establece que el país deberá realizar un acto de reconocimiento por su falta de Justicia y ofrecer las debidas disculpas públicas en un plazo menor a un año desde el momento de la sentencia.

Al cumplirse diez años de su muerte, los padres de Marcela Iglesias la recordaron con ofrendas en el Paseo de la Infanta.

La CIDH determinó que la niña era la "hija única, concebida tras varios tratamientos médicos de reproducción asistida y nacida cuando su madre tenía 40 años". Su muerte "privó a sus padres de una parte esencial de su familia, lo que modificó radicalmente sus circunstancias de vida y truncó en forma definitiva su proyecto de vida como padres".

"Mi esposo y yo sentimos satisfacción y paz en el alma de haber logrado el deber cumplido, ya que le prometimos a nuestra hija llegar hasta la máxima instancia", dijo Nora Ribaudo, la madre de la niña, en diálogo con La Nación.

Nora Ribaudo y Eduardo Iglesias no se rindieron en la búsqueda de Justicia para su hija Marcela.

Días después del trágico accidente, en el que también resultaron heridas otras dos niñas, la Justicia nacional había iniciado una investigación penal que avanzó hasta la citación a juicio de particulares y funcionarios del Estado el 13 de diciembre de 1999. En el proceso habían quedado imputados el escultor de la obra, la responsable de la galería de arte Der Brucke, el director general de la Policía Nacional, el director de Inspecciones de Rutina de la Municipalidad de Buenos Aires, el jefe de Departamento de la Zona III de la Policía Municipal y el funcionario que suscribió la resolución que permitió las actividades comerciales en el predio. Todos ellos salieron impunes por la prescripción de la causa.

Durante la investigación, se comprobó que la obra, llamada "Elementos", se encontraba en estado de oxidación y corrosión. A pesar de su gran tamaño, tan solo se encontraba sujeta de dos extremos con un único punto de soldadura. "Nunca había sido asegurada debidamente, teniendo en cuenta su peso y proporción", sostuvo la CIDH.

El día que la Ciudad reinauguró el Paseo Marcela Iglesias

En noviembre de 2024, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reinauguró el Paseo Marcela Iglesias, en homenaje a la niña que murió aplastada por una escultura de hierro de 250 kilos en 1996. La obra fue realizada en conjunto de los representantes de la Comuna 14 y las Madres del Dolor, organización a la que pertenece la madre de la menor fallecida hace 30 años.

"Acompañamos a los padres de Marcela en esta conmemoración. Recordamos su vida y su legado, así como el compromiso de cuidar los espacios públicos para que sean seguros", sostuvieron desde el Gobierno de la Ciudad a través de la cuenta oficial de VíctimasBA, en donde se brinda asistencia y asesoramiento legal integral a las víctimas de delitos.

"Este paseo no solo recuerda una tragedia; nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger a nuestra comunidad", concluyó el Gobierno de la Ciudad.

