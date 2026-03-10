"Cometí un error": el cambio de estrategia de la abogada detenida en Brasil acusada de racismo

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil desde enero luego de hacer gestos racistas a la salida de un boliche, realizó un giro en su estrategia de defensa y se mostró arrepentida de lo sucedido: "He cometido un error", expresó, tras la asunción de la abogada brasileña Carla Junqueira como su representante legal.
En un audio difundido por La Nación, la influencer santiagueña de 29 años reconoció su error y mandó un mensaje alejado de la confrontación: "Esto ha sido y es un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida y espero que sirva de ejemplo para los argentinos", precisó.
Además, añadió: "He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido", expresó Agostina, a través de un mensaje de voz.
El giro de 180 grados en la estrategia de Páez fue determinado por su flamante abogada, quien reemplazó a Ezequiel Roitman, que decidió alejarse de la defensa debido a discrepancias. La doctora Junqueira fue letrada de casos resonantes como el de Thelma Fardin, logrando la histórica condena de Juan Darthés en la Justicia brasileña. "Voy a cambiar completamente la estrategia. Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito", explicó Junqueira a La Nación.
La joven, que afronta una causa por injuria racial, permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística carioca, en contacto permanente con las autoridades judiciales. En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa para que pueda regresar a Argentina.