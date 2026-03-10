IR A
IR A

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

El histórico representante de futbolistas llevó tranquilidad a sus seguidores tras su reciente internación en la Fundación Favaloro por una afección pulmonar.

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola llevó tranquilidad a sus seguidores tras su reciente internación por una afección pulmonar. El empresario de 77 años rompió el silencio este lunes para aclarar su situación clínica y descartar versiones alarmistas sobre su estado de salud general.

Guillermo Coppola está hospitalizado en la Fundación Favaloro, tras un cuadro respiratorio. 
Te puede interesar:

Guillermo Coppola fue internado de urgencia en la Fundación Favaloro por un cuadro pulmonar

Los estudios médicos confirmaron un cuadro de hipertensión arterial pulmonar que los especialistas ya sospechaban. El paciente iniciará de inmediato un tratamiento con medicación específica para estabilizar esta patología crónica detectada en sus pulmones.

"La vamos a superar, que no les quepa ninguna duda, en la cama no me voy a meter", expresó el histórico representante de futbolistas, quien retomó su labor habitual en el programa radial de Guido Kaczka tras su ausencia del pasado viernes. Durante la emisión, el exmanager manifestó su felicidad por la vuelta al trabajo y por el contacto directo con su audiencia.

Coppola describió el episodio como “un temita pulmonar” vinculado a una situación médica previa que ya conocía. La detección definitiva del problema permitió un abordaje rápido y efectivo por parte del equipo de salud que lo asistió durante el fin de semana.

El empresario apeló a su característico optimismo para reflexionar sobre su actualidad ante los micrófonos. “La vida es un paso, el mejor momento es este, el presente. Hay que disfrutarlo”, señaló como muestra de su voluntad de superación ante la enfermedad.

"Los años pasan, el hombre crece, madura, aprende. Aquí estamos, metiéndole garra a la vida como nos enseñaron de chiquitos", concluyó Coppola.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Federico Furiase en Expoagro 2026.

Con Milei de viaje, el Gobierno le pidió al campo acelerar la inversión: "Es ahora"

Hace 7 minutos
Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar"

Hace 11 minutos
Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha), tras la salida de Lew (izquierda), en Finanzas.

Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

Hace 27 minutos
Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Hace 30 minutos
El incidente sucedió en la localidad suiza de Kerzers.

Aseguran que un hombre se prendió fuego adentro de un colectivo en Suiza: hay seis muertos

Hace 35 minutos