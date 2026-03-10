Guillermo Coppola reveló su estado de salud luego de estar internado: "La vamos a superar" El histórico representante de futbolistas llevó tranquilidad a sus seguidores tras su reciente internación en la Fundación Favaloro por una afección pulmonar. + Seguir en







Guillermo Coppola.

Guillermo Coppola llevó tranquilidad a sus seguidores tras su reciente internación por una afección pulmonar. El empresario de 77 años rompió el silencio este lunes para aclarar su situación clínica y descartar versiones alarmistas sobre su estado de salud general.

Los estudios médicos confirmaron un cuadro de hipertensión arterial pulmonar que los especialistas ya sospechaban. El paciente iniciará de inmediato un tratamiento con medicación específica para estabilizar esta patología crónica detectada en sus pulmones.

"La vamos a superar, que no les quepa ninguna duda, en la cama no me voy a meter", expresó el histórico representante de futbolistas, quien retomó su labor habitual en el programa radial de Guido Kaczka tras su ausencia del pasado viernes. Durante la emisión, el exmanager manifestó su felicidad por la vuelta al trabajo y por el contacto directo con su audiencia.

Coppola describió el episodio como “un temita pulmonar” vinculado a una situación médica previa que ya conocía. La detección definitiva del problema permitió un abordaje rápido y efectivo por parte del equipo de salud que lo asistió durante el fin de semana.

El empresario apeló a su característico optimismo para reflexionar sobre su actualidad ante los micrófonos. “La vida es un paso, el mejor momento es este, el presente. Hay que disfrutarlo”, señaló como muestra de su voluntad de superación ante la enfermedad.

"Los años pasan, el hombre crece, madura, aprende. Aquí estamos, metiéndole garra a la vida como nos enseñaron de chiquitos", concluyó Coppola.