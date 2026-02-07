8 de febrero de 2026 Inicio
"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

En el marco del 46° aniversario del PT, el presidente brasileño recibió a una delegación del PJ. Bajo el lema "Cristina libre", los dirigentes buscaron visibilizar la denuncia de proscripción, haciendo un paralelismo con la histórica campaña "Lula Livre".

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.

Durante los festejos del 46 aniversario del Partido de los Trabajadores (PT) el presidente de Brasil, Lula da Silva ratifico su compromiso con la expresidenta Cristina Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. "Que no afloje...", dijo Lula.

La delegación argentina estuvo integrada por el excanciller Felipe Solá, el senador Oscar Parrili y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, fue recibida por el mandatario brasileño.

Parrilli fue el encargado de transmitir los saludos personales de Cristina, a lo que Lula respondió con un mensaje contundente: “Que no afloje y a seguir luchando”.

Los militantes aprovecharon la oportunidad para agradecer la visita que el líder brasileño realizó a la Argentina y especialmente por haber ido a visitar a la dirigente del PJ. Por su parte, el PT invitó a los políticos al Congreso del Partido que se realizara en abril de 2026.

De "Lula Livre" a "Cristina Libre"

El fin de los dirigentes del PJ fue el lanzamiento internacional de la campaña Cristina Libre. La situación busca visibilizar la situación judicial de la líder argentina con el proceso que el propio Lula atravesó en 2018, cuando fue encarcelado y lo dejaron afuera de la carrera presidencial antes de que sus condenas fueran anuladas.

Los enviados argentinos participaron en mesas de debate y denunciaron lo que reconocen como un proceso de "lawfare" y proscripción política. Este apoyo entre ambos líderes de la región es mutuo: en 3 julio de 2025 Lula fue el primer presidente internacional que visitó a Cristina Kirchner en su domicilio en Buenos Aires, un gesto que la dirigencia del PJ agradeció en el Congreso de Brasil.

