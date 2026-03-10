Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo y su esposa Martina: el curioso nombre que eligieron El artista compartió la noticia a través de las redes sociales y presentó al nuevo integrante del clan. "Madre y bebé 10 puntos, estamos rebalsados de amor", escribió tras la llegada del niño. + Seguir en







Benjamín Amadeo y Martina celebraron la llegada de su segundo hijo. Redes Sociales

Benjamín Amadeo anunció este martes el nacimiento de su segundo hijo, fruto de su relación con su esposa Martina, mediante una tierna publicación en Instagram. El cantante confirmó que el bebé se llama Pacífico Amadeo y nació bajo el signo de Piscis. La pareja agrandó así su familia este mediodía en una clínica porteña.

El intérprete presentó a su niño con una fotografía de la mano del recién nacido junto a la de sus padres. "Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del Rojo y argentino", detalló el actor. El posteo recibió miles de interacciones y felicitaciones de sus seguidores virtuales.

Benjamín, reconocido artista de la TV y el streaming, recibió mensajes de afecto de colegas como Migue Granados y Celeste Cid. También saludaron a la familia figuras como Martín Garabal y el Chino Darín tras la feliz novedad. Todos celebraron la llegada de "Paquito", como lo apodó cariñosamente su propio padre.

La familia ya contaba con la presencia de Andes, su hija de 4 años que nació a principios de 2022. El cantante decidió mantener la privacidad de su pareja y de sus pequeños sin exponerlos en las redes sociales. Por esta razón, existen muy pocas fotos públicas de la intimidad del hogar.

Benjamín Amadeo insta La publicación de Benjamín Amadeo tras el nacimiento de Pacífico. Instagram: @benjamadeo Qué significa Pacífico, nombre del segundo hijo de Benjamín Amadeo y Martina Benjamín Amadeo confirmó que el nombre que eligieron para su segundo hijo es Pacífico Amadeo. La elección de cómo llamar a una persona es algo muy privado de cada pareja; sin embargo, este nombre tiene una historia larga y se relaciona con la tranquilidad.

La etimología de esta palabra viene del latín pacificus, un término que usa para hablar de la calma y la paz. En la historia, su importancia empezó con Mare Pacificum, una expresión que utilizaban los marineros para describir los momentos de quietud del mar. Muchas personas eligieron este nombre como un símbolo de paz y de fe en los tiempos pasados. Uno de los casos más conocidos es San Pacífico de San Severino, un cura italiano que vivió en el siglo XVII. Su figura es, incluso en la actualidad, muy importante para la religión católica.