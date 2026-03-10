IR A
Los protagonistas de Heated Rivalry denunciaron ataques de odio en redes sociales

Hudson Williams y François Arnaud publicaron un descargo conjunto ante las agresiones racistas y homofóbicas que recibieron en internet. Los actores exigieron respeto absoluto hacia todo el elenco de la serie y rechazaron el apoyo de fanáticos violentos.

Hudson Williams y François Arnaud, protagonistas de Heated Rivalry, emitieron un comunicado para condenar los mensajes de carácter racista y homofóbico que recibieron en redes sociales. Los actores destacaron el apoyo mutuo entre sus compañeros y aseguraron que no tolerarán comentarios discriminatorios por parte de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Williams señaló la gravedad de estas conductas de odio dentro de la comunidad digital de la ficción. "No se llamen fanáticos si comparten comentarios racistas, homofóbicos, bifóbicos, misóginos, edadistas, capacitistas, parasociales o de cualquier tipo de odio", manifestó el joven actor de 25 años.

El descargo finalizó con una advertencia contundente para quienes incumplen las normas básicas de convivencia y respeto en las plataformas virtuales. "Todos nos respetamos, apoyamos y queremos, y estamos del mismo lado. Si no pueden aceptarlo, váyanse a la mierda", sentenció el artista con un mensaje directo y tajante.

Mensaje de Hudson Williams

"Váyanse a la mierda", cerró el comunicado de Hudson Williams.

El intérprete aclaró luego en la red social Threads que la iniciativa de lanzar el texto público perteneció originalmente a su compañero Arnaud. "Fue idea de François lanzar el comunicado y yo ayudé a escribirlo. No reviso los comentarios, así que no vi el odio", explicó el actor tras el anuncio.

Robbie G.K., otro integrante fundamental del elenco, también utilizó sus cuentas en redes sociales para difundir el mensaje ante el aumento de la violencia en los debates sobre la trama, en la que Williams interpreta a Shane Hollander, un deportista japonés-canadiense, mientras que Arnaud encarna a Scott Hunter, un jugador oriundo de los Estados Unidos en la exitosa producción.

En una entrevista previa con la revista Wonderland, Hudson ya había mencionado su sorpresa por la cantidad de personas irrespetuosas en el fandom. "No pensé que habría tantas personas irrespetuosas como las hay. Y viceversa, no pensé que habría tantas personas respetuosas como las hay", concluyó el protagonista.

