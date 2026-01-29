Patricia Bullrich recibirá en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón tras el crimen

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta se reunirá con allegados del adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, en la previa del debate por la Ley Penal Juvenil en el Congreso.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich , recibirá este viernes en el Congreso a los familiares de Jeremías Monzón , el menor de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes de 14 en la provincia de Santa Fe.

El encuentro se llevará adelante en medio de la investigación por el crimen del adolescente y en la previa del debate por la modificación de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias en el Congreso. Por lo pronto, Bullrich se refirió al caso en su cuenta de la red social X: "Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres".

"La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa" , enfatizó en esta línea.

Por otro lado, el fiscal Francisco Cecchini dictó este jueves la prisión preventiva e imputó a la madre de uno de los involucrados por considerarla partícipe secundaria en el crimen. En este marco, reveló a la prensa que se decidió dictar la medida debido a la existencia de dos elementos procesales: peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. "Podría haber existido una promesa previa de ayuda que se prestó posteriormente al hecho ", señaló.

"Hubo una audiencia que se desdobló. El primero fue la atribución del hecho a una persona mayor de edad. Lo que se llama audiencia imputativa. Se le informó la evidencia que se contaba para esa atribución y la calificación penal que le corresponde. Luego la fiscalía solicitó la prisión preventiva, fundamos esa solicitud en la existencia de los dos peligros procesales de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. La defensa lo resistió y el magistrado entendió que estaban reunidos los recaudos y el fundamento para el dictado de la medida", reveló Cecchini.

La tía de Jeremías Monzón apuntó contra los asesinos: "Saben que no les va a pasar nada y es durísimo"

Virginia, la tía de Jeremías Monzón, brindó una entrevista exclusiva a C5N donde dio detalles del crimen ocurrido el 18 de diciembre y reveló que uno de los menores involucrados en el asesinato de su sobrino se había presentado en las marchas de justicia antes de entregarse. También lamentó que en las últimas audiencias, mientras esperaban respuestas por parte de las autoridades, los asesinos volvían impunes a sus casas. "Saben que no le va a pasar nada y es durísimo", expresó.

Según relató Virginia, alrededor de las 2 de la tarde del 18 de diciembre, Jeremías le avisó a sus abuelos que se iba a dar una vuelta en bici con un amigo por la costanera de Santo Tomé. "Solía venir antes de las ocho; no viene, no vuelve. Lo van a buscar los abuelos a la casa del amigo con el que supuestamente se iba a juntar y no se había juntado con este nene, porque al nene se le había roto la bici. No teníamos mayor información", relató, y agregó que, al no tener noticias de su sobrino, radicaron la denuncia en la Policía y comenzaron también con la búsqueda en redes sociales.

En cuanto a la participación de Milagros, la chica de 16 años que era novia de Jeremías, la mujer sostuvo que engañó al adolescente y lo llevó hasta el lugar del crimen. "Eso lo pudimos corroborar efectivamente el día lunes nosotras (Virginia y Romina, madre del menor). Porque la Policía de Investigaciones (PDI) tenía otra información, pero como era materia de investigación, no nos podían dar eso", relató.

En relación con los otros menores involucrados que se ven en los videos, Virginia confirmó que se trata de estudiantes del mismo colegio. "Uno de ellos era el novio, por lo que están diciendo, de la asesina, de Milagros; entiendo que amigos de Milagros", señaló a C5N.

Por otra parte, fue consultada por el tratamiento de la ley penal juvenil y se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad, pero sostuvo que se trata de "una discusión más profunda" que involucra a otras instituciones. En ese sentido, insistió en que con el sistema actual los menores "no pueden recibir pena, entonces pasa a la esfera del Ejecutivo, que le corresponde al área de niñez, pero cuyas medidas son totalmente laxas, no son de privación de libertad".