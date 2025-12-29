29 de diciembre de 2025 Inicio
Qué se sabe del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: los escabrosos detalles de la emboscada y su asesinato

El adolescente de 15 años había sido citado por una joven de 16 a través de redes sociales. Grabaciones de cámaras la sitúan en el lugar donde fue encontrado el cuerpo junto a otros menores.

Jeremías Monzón tenía 15 años y vivía en Santo Tomé.

La provincia de Santa Fe sigue conmocionada por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años oriundo de Santo Tomé que fue atacado con más de 20 puñaladas en la capital provincial.

Este domingo, la investigación dio un giro clave con la detención de una joven de 16 años, identificada como M.A., quien habría tenido contacto previo con la víctima a través de redes sociales y estaría implicada en el homicidio.

Un video grabado con un teléfono celular la ubicaría en la escena del crimen junto a otros dos o tres adolescentes de entre 14 y 15 años, una prueba clave, ya que refuerza la hipótesis de una emboscada planificada.

El caso estaría vinculado a un conflicto entre grupos de adolescentes y no se descarta la presencia de drogas, ya que el lugar del hallazgo sería utilizado para consumo de sustancias.

Este lunes se realizarán audiencias clave para definir la situación procesal. La Fiscalía pedirá el encierro especializado de la joven de 16 años por homicidio agravado, mientras que los menores no punibles enfrentarán una audiencia de atribución del hecho para establecer su grado de participación.

Crimen de Jeremías Monzón: cómo fue el hallazgo del cuerpo tras varios días de búsqueda

Personal de la Policía descubrió el cuerpo de Jeremías Monzón el lunes 22 en avanzado estado de descomposición, luego que fueran alertados por los vecinos aportando el dato dentro de un galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

Si bien en un primer momento se informó que la adolescente era la novia de Monzón, sin embargo, la familia aseguró que se conocieron por redes sociales y que el primer contacto personal lo iba a mantener el día que terminó muerto.

En lo que respecta a la investigación, se registraron antecedentes que indican que Jeremías había viajado desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven, momento que quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría del jueves anterior, fecha en que su familia comenzó a buscarlo.

