La tía de Jeremías Monzón apuntó contra los asesinos: "Saben que no les va a pasar nada y es durísimo" Virginia lamentó que en las últimas audiencias, mientras la familia esperaba respuestas por parte de las autoridades, los menores volvían impunes a sus casas. También contó que uno de los sospechosos participó de las marchas por justicia antes de entregarse.







La tía y la madre de Jeremías Monzón exigen justicia por el menor asesinado a puñaladas.

Virginia, la tía de Jeremías Monzón, brindó una entrevista exclusiva a C5N donde dio detalles del crimen ocurrido el 18 de diciembre y reveló que uno de los menores involucrados en el asesinato de su sobrino se había presentado en las marchas de justicia antes de entregarse. También lamentó que en las últimas audiencias, mientras esperaban respuestas por parte de las autoridades, los asesinos volvían impunes a sus casas. "Saben que no le va a pasar nada y es durísimo", expresó.

Según relató Virginia, alrededor de las 2 de la tarde del 18 de diciembre, Jeremías le avisó a sus abuelos que se iba a dar una vuelta en bici con un amigo por la costanera de Santo Tomé. "Solía venir antes de las ocho; no viene, no vuelve. Lo van a buscar los abuelos a la casa del amigo con el que supuestamente se iba a juntar y no se había juntado con este nene, porque al nene se le había roto la bici. No teníamos mayor información", relató, y agregó que, al no tener noticias de su sobrino, radicaron la denuncia en la Policía y comenzaron también con la búsqueda en redes sociales.

En cuanto a la participación de Milagros, la chica de 16 años que era novia de Jeremías, la mujer sostuvo que engañó al adolescente y lo llevó hasta el lugar del crimen. "Eso lo pudimos corroborar efectivamente el día lunes nosotras (Virginia y Romina, madre del menor). Porque la Policía de Investigaciones (PDI) tenía otra información, pero como era materia de investigación, no nos podían dar eso", relató.

En relación con los otros menores involucrados que se ven en los videos, Virginia confirmó que se trata de estudiantes del mismo colegio. "Uno de ellos era el novio, por lo que están diciendo, de la asesina, de Milagros; entiendo que amigos de Milagros", señaló a C5N.

Por otra parte, fue consultada por el tratamiento de la ley penal juvenil y se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad, pero sostuvo que se trata de "una discusión más profunda" que involucra a otras instituciones. En ese sentido, insistió en que con el sistema actual los menores "no pueden recibir pena, entonces pasa a la esfera del Ejecutivo, que le corresponde al área de niñez, pero cuyas medidas son totalmente laxas, no son de privación de libertad".

Historia de asesino de Jeremías Monzón Para finalizar, Virginia relató que otras víctimas de delitos a manos de menores se contactaron con ella y su familia y, como legado de su sobrino, presentarán la Ley Jeremías. "Nada nos va a devolver a Jere y esta lucha que estamos dando hoy es para el resto de los argentinos, porque sabemos que la situación jurídica de ellos (los asesinos) no va a cambiar", sostuvo. A su vez, confirmó que presentarán el proyecto de ley a la senadora Patricia Bullrich y que participarán de las comisiones para tratar este tema en el mes de febrero. "Todos los legisladores que se opongan a la baja de imputabilidad van a tener la sangre de Jeremías en sus manos", concluyó.