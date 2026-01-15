15 de enero de 2026 Inicio
Patricia Bullrich confirmó que hay un tercer argentino preso en Venezuela: quién es y que se sabe de su detención

Se trata de Roberto Baldo, un argentino venezolano que se encuentra detenido junto a su esposa. Según informó la senadora, su caso que no había sido registrado oficialmente.

Patricia Bullrich confirmó este jueves que hay un tercer argentino detenido en Venezuela, un caso que no había sido registrado oficialmente hasta ahora y que se suma a los de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En su cuenta de X, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que, “como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, agregó la exministra.

Bullrich se refirió así al caso de Roberto Baldo, argentino-venezolano que permanece detenido en ese país desde fines de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, española-venezolana. La información fue originalmente difundida por Elisa Trotta, abogada venezolana e integrante del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien también compartió un tuit con la imagen de la pareja.

"Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, detalló Trotta en su publicación.

Y subrayó: “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”. El anuncio se da en un contexto de preocupación por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y políticos argentinos por la situación de ciudadanos del país retenidos por las autoridades venezolanas, a quienes acusan de detenciones arbitrarias sin las garantías del debido proceso.

