Patricia Bullrich confirmó que hay un tercer argentino preso en Venezuela: quién es y que se sabe de su detención Se trata de Roberto Baldo, un argentino venezolano que se encuentra detenido junto a su esposa. Según informó la senadora, su caso que no había sido registrado oficialmente. Por + Seguir en







Patricia Bullrich confirmó que hay un tercer argentino preso en Venezuela: quién es y que se sabe de su detención

Patricia Bullrich confirmó este jueves que hay un tercer argentino detenido en Venezuela, un caso que no había sido registrado oficialmente hasta ahora y que se suma a los de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En su cuenta de X, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que, “como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, agregó la exministra.

Bullrich se refirió así al caso de Roberto Baldo, argentino-venezolano que permanece detenido en ese país desde fines de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa de Baldo, española-venezolana. La información fue originalmente difundida por Elisa Trotta, abogada venezolana e integrante del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, quien también compartió un tuit con la imagen de la pareja.

"Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, detalló Trotta en su publicación.

Y subrayó: “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por todos los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”. El anuncio se da en un contexto de preocupación por parte de familiares, organizaciones de derechos humanos y políticos argentinos por la situación de ciudadanos del país retenidos por las autoridades venezolanas, a quienes acusan de detenciones arbitrarias sin las garantías del debido proceso. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2011856981418508521&partner=&hide_thread=false Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados.



Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad.



Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer… https://t.co/cxWzi44Q8n — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 15, 2026