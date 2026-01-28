28 de enero de 2026 Inicio
Patricia Bullrich anticipó que la Ley de Emergencia Ígnea se tratará en extraordinarias

En medio de los incendios que azotan el sur del país, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado adelantó que el Gobierno incluirá el proyecto que reclaman los gobernadores. "Entre hoy y mañana va a aparecer en el temario", afirmó.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en la Cámara alta.

El Gobierno planea ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporar la discusión de la Ley de Emergencia Ígnea y, de esta manera, responder al reclamo de los gobernadores por los incendios que azotan el sur del país, según adelantó este miércoles la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró que la incorporación al temario la tiene que anunciar formalmente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero en declaraciones a Radio Mitre señaló: "Vamos a aceptar que se discuta el tema. Estamos ayudando con la Agencia Federal de Emergencia, par y par con las provincias. Es un tema que no tiene discusión. Entre hoy y mañana (por el miércoles y el jueves) va a aparecer en el temario".

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, reclamaron este martes que la declaración de emergencia ígnea se incorpore de forma "urgente" al temario de las sesiones extraordinarias de febrero.

Al ser consultada sobre si un eventual rechazo a ese pedido podría complicar la sanción de la reforma laboral, Bullrich dijo que eso no sucederá porque "nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia".

Bullrich anticipó que el temario se ampliará en los próximos días.

Además, indicó que el Gobierno está ayudando a las provincias que sufren incendios, ya que "la Agencia Federal de Emergencias, que está par y par con las provincias, está trabajando a full".

"Este es un tema que no tiene discusión. Hay un incendio en cualquier parte del país, como hay inundaciones donde sea, ahí el Estado nacional corre inmediatamente a ayudar, y también a generar mecanismos de ayuda posterior, como pasó en Bahía Blanca”, concluyó.

Gobernadores pidieron que se trate la Ley de Emergencia Ígnea: estiman que se perdieron casi 230.000 hectáreas

Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso que trate con carácter "urgente" la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.

Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) coincidieron en "la gravedad" de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses.

Relevaron que en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas perdidas por el fuego.

Si bien destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional, subrayaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.

