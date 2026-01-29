La Ciudad de Buenos Aires le pondrá un tope al aumento de las patentes La administración porteña emitió un comunicado donde detalló que enviará un proyecto a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, "de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025". Por + Seguir en







la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves que la actualización del impuesto a las patentes en 2026 estará por debajo de la inflación medida por IDECBA el año pasado. Emitieron un comunicado donde detallaron que se enviará un proyecto a la Legislatura porteña para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, "de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025".

En este sentido, detallaron, "la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos".

Desde Ciudad, aclararon que "no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gcba/status/2016923953223123374&partner=&hide_thread=false NINGUNA PATENTE SE ACTUALIZARÁ POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN



El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025. pic.twitter.com/zp3PzvK0MI — Buenos Aires Ciudad (@gcba) January 29, 2026 Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. "En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado", concluyeron.