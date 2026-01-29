Gobernadores del norte se reunieron con el Gobierno y advirtieron: "No podemos seguir resignando fondos" Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) mantuvieron un encuentro con Diego Santilli, en el que dialogaron sobre el capítulo fiscal de la reforma laboral previo al debate en el Congreso. Por + Seguir en







Gobernadores de provincias del norte se reunieron con Diego Santilli.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron en la Casa de Salta en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que será debatida por el Congreso en las sesiones extraordinarias.

Tras el encuentro, Sáenz sostuvo en diálogo con la prensa que los gobernadores apoyan la iniciativa propuesta por la administración de La Libertad Avanza, aunque exigieron variantes en distintos puntos del proyecto: "Desde el principios acompañamos este proceso de modernización laboral. Planteamos algún tipo de modificaciones que seguramente hablarán con la mesa política. Esperemos llegar a alguna solución".

"El espíritu es la formalidad de aquellos que no la tienen, la creación de empleo y modernizar una ley viejísima, pero también que no afecte a las provincias ni a los gremios. La recaudación de las provincias cayó. El IVA y la falta de consumo vienen cayendo. Esto nos golpearía muchísimo fiscalmente a las provincias, y por eso buscamos alternativas y compensación. No podemos seguir resignando fondos", advirtió en esta línea.

Embed En la Casa de Salta, junto a los gobernadores @OsvaldoJaldo, de Tucumán, y @RaulJalil_ok, de Catamarca, nos reunimos con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, para dialogar sobre el impacto de la reforma laboral, la situación fiscal de nuestras provincias y el… pic.twitter.com/1U65UwC47p — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 29, 2026 En tal sentido, en su cuenta de la red social X, Jaldo se mostró en sintonía con el gobernador salteño: "Analizamos las posibles consecuencias de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias y manifestamos nuestra preocupación por la pérdida de recursos coparticipables, solicitando mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento de los Estados provinciales y los servicios esenciales".

"En ese marco, dejamos en claro nuestra voluntad de diálogo y de acompañamiento institucional al Gobierno nacional, pero también advertimos sobre los límites financieros actuales. La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizaría las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos", alertó.

También exigió que el Gobierno considere la situación de las provincias: "Asimismo, remarcamos que las reformas estructurales deben contemplar la realidad fiscal de las provincias y avanzar hacia un esquema equitativo que garantice previsibilidad financiera y promueva el desarrollo de las economías regionales". Punto por punto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.

el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo. Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto y habilitando el pago en cuotas.

se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando y habilitando el pago en cuotas. Período de prueba: pasará a ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.

pasará a ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba. Flexibilización de las vacaciones . la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.

. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días. Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.

el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre. Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente, solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.

se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente, solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie. Convenios colectivos . Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.

. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito. Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.

Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo. Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.