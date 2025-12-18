Patricia Bullrich chicaneó a la CGT por la marcha contra la reforma laboral: "Volvemos a lo importante"

La senadora nacional por La Libertad Avanza lanzó un desafiante mensaje contra la central obrera, luego de la movilización en rechazo a la iniciativa del Gobierno. "Gracias a la CGT por sus palabras", expresó irónicamente.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , chicaneó a la Confederación General del Trabajo (CGT) luego de la marcha que encabezó en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. "Ahora volvemos a lo importante" , marcó.

En su cuenta de la red social X, Bullrich lanzó un desafiante mensaje contra la central obrera, mientras asistía a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para debatir la reforma laboral. "Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante" , expresó.

Los dichos de la exministra de Seguridad se produjeron después de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo convocada por la CGT. Durante el acto central, el triunvirato de la central obrera reconoció la posibilidad de convocar a un paro nacional. "Basta de creer que hacen estas leyes por los trabajadores y las pymes. Estoy convencido de que si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional" , expresó Octavio Argüello.

En tanto, la senadora nacional libertaria, quien encabeza la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, anunció durante el plenario que el debate sobre la reforma laboral continuará en 2026: "Hemos hablado con distintos bloques y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero en vez de discutirla el día 26".

La exministra de Seguridad fue designada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en medio de un escándalo y la impugnación por parte del bloque Unión por la Patria. El legislador José Mayans denunció una violación del reglamento constitucional y adelantó que judicializará el caso.

La marcha de la CGT en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Mientras avanza en el Senado el debate sobre la reforma laboral enviado por el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) junto a organizaciones sociales encabezaron una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo "en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos".

"Nos oponemos a esta reforma laboral porque no genera nada al mundo del trabajo, está redactada muy maliciosamente a favor de las grandes corporaciones de la Argentina y no favorece a las pymes. Queremos que se le dé oportunidad a los jóvenes y a las mujeres", alertó Cristian Jerónimo durante el acto central.

Por su parte, Sola expresó: "Este tejido social de la Argentina desde hace dos años que se viene destruyendo. Cierra una empresa por hora y más de 400 trabajadores, todos los meses, son despedidos".

La medida se llevó adelante luego de la reunión que el pasado miércoles miércoles mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera liderada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. La denominada Ley de Modernización Laboral propuesta por el oficialismo introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas.