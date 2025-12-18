Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Los acusó de participar en "acciones politizadas contra Israel". El tribunal había rechazado una apelación del gobierno de Benjamin Netanyahu que buscaba detener las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja.

Estados Unidos sancionó a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar el genocidio israelí cometido en la Franja de Gaza durante los últimos dos años. Así lo informó este jueves el Departamento de Estado norteamericano, en el marco de un decreto emitido por el presidente Donald Trump.

Las nuevas sanciones recayeron sobre Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin , magistrados oriundos de Georgia y Mongolia, respectivamente. “Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo la votación mayoritaria a favor del fallo de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, aseguró el Departamento de Estado norteamericano, a cargo de Marco Rubio .

Según la Administración Trump, “la CPI ha continuado participando en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten injustamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción”.

Este nuevo castigo para los jueces internacionales sucedió después de que, el pasado 15 de diciembre, la CPI emitió un fallo en el que rechazó un recurso de apelación presentado por Israel para evitar que la Corte continuara investigando los crímenes cometidos en Gaza.

Estados Unidos ya había sancionado al exfiscal en jefe de la CPI y a otros miembros del tribunal por investigar el genocidio llevado adelante por Israel contra los palestinos de Gaza , a comienzos de este año. Esto sucedió después de que la corte emitiera órdenes de captura internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , y su exministro de Defensa, Yoav Galant, por ser los responsables de que se cometieran varios crímenes de guerra y lesa humanidad.

Además de los miembros de la CPI, Estados Unidos también sancionó a Francesca Albanese, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. Días atrás, la colaboradora de la ONU le contó en exclusiva a C5N qué comprende el castigo.

"Las sanciones son muy perjudiciales porque sufro censura financiera internacional: no puedo abrir una cuenta bancaria en ningún sitio. No puedo pagar, no puedo cobrar. Incluso me han cancelado habitaciones de hotel reservadas a mi nombre. También hay consecuencias para quienes colaboran conmigo: se arriesgan a una multa de u$s1 millón y hasta 20 años de cárcel si se prueba que me apoyaron económicamente, incluso si me pagaran una comida o un desayuno", contó Albanese.

“Nuestro mensaje a la Corte ha sido claro. Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI. Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la guerra legal y las extralimitaciones de la CPI", concluyó el Departamento de Estado norteamericano.