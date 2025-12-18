19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Los acusó de participar en "acciones politizadas contra Israel". El tribunal había rechazado una apelación del gobierno de Benjamin Netanyahu que buscaba detener las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja.

Por
El secretario de Estado norteamericano

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar el genocidio israelí cometido en la Franja de Gaza durante los últimos dos años. Así lo informó este jueves el Departamento de Estado norteamericano, en el marco de un decreto emitido por el presidente Donald Trump.

Trump junto a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud.
Te puede interesar:

Estados Unidos anunció medidas para bloquear la atención médica a niños transgénero

Las nuevas sanciones recayeron sobre Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, magistrados oriundos de Georgia y Mongolia, respectivamente. “Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo la votación mayoritaria a favor del fallo de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre”, aseguró el Departamento de Estado norteamericano, a cargo de Marco Rubio.

Según la Administración Trump, “la CPI ha continuado participando en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten injustamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción”.

Este nuevo castigo para los jueces internacionales sucedió después de que, el pasado 15 de diciembre, la CPI emitió un fallo en el que rechazó un recurso de apelación presentado por Israel para evitar que la Corte continuara investigando los crímenes cometidos en Gaza.

Estados Unidos ya había sancionado al exfiscal en jefe de la CPI y a otros miembros del tribunal por investigar el genocidio llevado adelante por Israel contra los palestinos de Gaza, a comienzos de este año. Esto sucedió después de que la corte emitiera órdenes de captura internacional contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant, por ser los responsables de que se cometieran varios crímenes de guerra y lesa humanidad.

Además de los miembros de la CPI, Estados Unidos también sancionó a Francesca Albanese, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. Días atrás, la colaboradora de la ONU le contó en exclusiva a C5N qué comprende el castigo.

"Las sanciones son muy perjudiciales porque sufro censura financiera internacional: no puedo abrir una cuenta bancaria en ningún sitio. No puedo pagar, no puedo cobrar. Incluso me han cancelado habitaciones de hotel reservadas a mi nombre. También hay consecuencias para quienes colaboran conmigo: se arriesgan a una multa de u$s1 millón y hasta 20 años de cárcel si se prueba que me apoyaron económicamente, incluso si me pagaran una comida o un desayuno", contó Albanese.

“Nuestro mensaje a la Corte ha sido claro. Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI. Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la guerra legal y las extralimitaciones de la CPI", concluyó el Departamento de Estado norteamericano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Los juegos del hambre? Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado

-Donald Trump escucha a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., durante la ceremonia de la firma de la reclasificación de la marihuana, este jueves en el Despacho Oval

Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

Habilitan el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

Quién era Greg Biffle, el ídolo de las pistas que perdió la vida junto a toda su familia

Biffle era una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de un profesionalismo que se prolongó por dos décadas.

Video: el momento del accidente de la estrella del NASCAR Greg Biffle, quien murió junto a su familia

La familia Biffle era reconocida por su profundo compromiso humanitario.

Estados Unidos: murió el campeón de NASCAR Greg Biffle en un trágico accidente aéreo

Rating Cero

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija, Elle.

Maxi López contó cómo conoció a Daniela Christiansson y bromeó: "Más fría la sueca"

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

En un ataque de llanto, Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

últimas noticias

El acoso escolar generará multas a los padres de niños que hagan bullying.

Inédita ley en Mendoza: los padres de niños que hagan bullying recibirán millonarias multas

Hace 1 hora
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Hace 1 hora
play
Marruecos cerró un año deportivo para la historia.

Cayó uno de los rivales de la Selección: Jordania perdió la final de la Copa Árabe con Marruecos

Hace 1 hora
Enzo Trossero, una gloria de Independiente.

La emoción de Enzo Trossero: recibió una camiseta de Independiente que usó hace más de 40 años

Hace 1 hora
Una nena de 4 años se descompensó en una pileta del Club Vélez Sársfield de Oliva, Córdoba. 

Córdoba: una niña se descompensó en la pileta de un club y permanece internada

Hace 2 horas