Maxi López contó cómo conoció a Daniela Christiansson y bromeó: "Más fría la sueca"

El exfutbolista que participa del reality MasterChef Celebrity Maxi López contó en su cuenta de Instagram la historia de cómo conoció a su pareja Daniela Christiansson en Milán. "Me saludó y yo solo quería irme", reconoció ella y él bromeó: "Más fría la sueca".
La pareja se conoció en un restaurant de sushi en Italia cuando el ex jugador de fútbol todavía se estaba separando de Wanda Nara y la modelo había terminado una relación de cinco años. Al principio, ambos acordaron que solo buscaban "un poco de joda" después de sus respectivas separaciones.
Cómo fue el primer encuentro entre Maxi López y Daniela Christiansson
“Yo estaba separándome y tenía un amigo que me decía siempre: '¿Por qué no vamos a cenar?' Después de seis meses tratando de convencerme, él me dice: 'Bueno, vamos a comer a este lugar'. Y voy. Si no recuerdo mal, era en un sushi, uno que se llamaba Origami, ahí en Milán”, empezó contando López.
Christiansson llegó más tarde, pero enseguida llamó la atención del argentino, pese a estar en otra y ni siquiera tener esa intención. El exfutbolitsa continuó: “Estaba comiendo en la mesa y le decía a mis amigos: 'Che, quiero hablar con esa piba, quiero hablar con esa piba'. Y vos yendo de un lado para el otro, pero no te podía enganchar”.
“No quería saber nada, solo pedía algo para tomar”, recordó la sueca ya que sus planes esa noche eran tomar con su grupo de amigos y divertirse, al punto tal que había salido sin maquillaje y no se esforzaba por impresionar a nadie. "Para mí estabas espectacular", la elogió su novio.
“En un momento, uno de tus amigos viene, se sienta, se presenta y me dice: 'Bueno, mirá, nosotros comemos acá. Después nos vamos a un boliche que está acá atrás'. Mi idea era comer y volver a casa, tipo once y media, doce, volver a casa y estar tranquilo. Y cuando llegaste ahí, medio que me descompaginaste todo”, concluyó él.
En 2021 se comprometieron, dos años después recibieron a su primera hija, Elle, y están esperando a su segundo bebé.