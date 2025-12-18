Paro y movilización de la CGT: se espera una masiva manifestación en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones sociales llamaron a marchar "en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos".

Mientras avanza en el Senado el debate sobre la reforma laboral enviado por el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) junto a organizaciones sociales convocaron a una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo para este jueves a las 15, "en defensa del trabajo de las argentinas y los argentinos".

La medida se conoce luego de la reunión que el pasado miércoles miércoles mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera liderada por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. La denominada Ley de Modernización Laboral propuesta por el oficialismo introduce cambios las indemnizaciones , jornada laboral , vacaciones, despidos y banco de horas , entre otros temas.

Además del triunviro, en la reunión del Consejo Directivo donde se definió la medida de fuerza, también participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), el camionero Hugo Moyano, Sergio Romero (UDA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), entre otros.

En una conferencia de prensa, Jorge Sola, secretario general de la CGT, recordó que la representación que tuvo la central obrera en la reunión el Consejo de Mayo "dejó muy en claro, porque está perdido en una página donde deja muy en claro la posición de la CGT en el cual ya directamente lo que se estaba tratando aludía al rechazo de cada uno de los puntos que se planeaban por parte de los distintos consejeros".

En el mismo sentido, explicó que en el texto de la ley presentado por el Gobierno, " van a notar que hay muchísimas coincidencias entre la propuesta de la UIA y el proyecto que ingresó en el Senado" . "Vemos un país que está empobrecido, sin inversión económica, que está sufriendo un industricidio, con caída de más de 18 mil pymes y la precarización del trabajo", alertó.

Para la CGT, el Gobierno "no pone en prioridad el tratamiento del derecho de los trabajadores, de los jubilados, no pone en vigencia las leyes ya dictadas y en lo que insiste es en presentar un proyecto, como un paso más de lo que el propio ministro Luis Caputo que pretendían realizar una peruanización de la economía".

"Hay una responsabilidad manifiesta de cada integrante del poder legislativo para que este proyecto, que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche a espaldas del pueblo, lo quieren hacer de tratamiento express y a libro cerrado. Ellos tienen la responsabilidad de discutir punto por punto, tarden los tiempos que tarden y que esta CGT reclama estar en el lugar del debate", sumó Sola.

Sobre el final aclaró que desde la CGT "nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece el proyecto de reforma laboral". "Es una situación que transita la precarización y un paso más a la informalidad. Vamos a tener una estrategia con un plan de acción. Vamos a llevar nuestro reclamo y postura a cada legislador, gobernador para explicar el porqué no puede salir esta ley", concluyó.

Operativo policial en Hudson: paran autos y micros en la previa de la marcha de la CGT

Fuerzas policiales despliegan un operativo en varios peajes de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de controlar y menoscabar la capacidad de convocatoria de la manifestación.

Los principales puntos de la reforma laboral