19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Inédita ley en Mendoza: los padres de niños que hagan bullying recibirán millonarias multas

La nueva medida provincial empezó a regir esta semana, con sanciones severas. Los montos de las multas serán, como mínimo, de $1,5 millones.

Por
El acoso escolar generará multas a los padres de niños que hagan bullying.

El acoso escolar generará multas a los padres de niños que hagan bullying.

Freepik

La provincia de Mendoza cuenta, a partir de esta semana, con una nueva legislación que multará a los padres de niños o adolescentes que hagan bullying a sus pares. La medida, inédita en Argentina, contempla desde multas millonarias hasta trabajos educativos y comunitarios.

Una nena de 4 años se descompensó en una pileta del Club Vélez Sársfield de Oliva, Córdoba. 
Te puede interesar:

Córdoba: una niña se descompensó en la pileta de un club y permanece internada

La normativa, enmarcada en la Ley 9.545, establece la incorporación de artículos específicos al Código de Contravenciones local. Esta reforma apunta a los adultos responsables que, tras la notificación de la escuela sobre actos de acoso de sus hijos, omitan la adopción de medidas para reparar el daño o evitar que la conducta se repita. Con esto, la Justicia busca un compromiso real de las familias en la convivencia educativa.

El cálculo de las sanciones económicas se basa en Unidades Fijas (UF). Con el aumento del valor de las UF previsto para enero, las multas alcanzarán sumas de entre $750 mil y $1,5 millones, en situaciones de gravedad. Antes de llegar a la sanción monetaria, podrían ordenarse tareas comunitarias por un plazo de hasta 30 días para los progenitores o tutores legales.

Se creará un Fondo Provincial: qué objetivo tendrá y a dónde irá lo recaudado

“El producido de las multas que se apliquen, se destinarán al Fondo Provincial establecido por Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares", indica el Boletín Oficial.

Existen excepciones puntuales para quienes se encuentren privados de la responsabilidad parental o tengan prohibiciones de acercamiento vigentes. En el resto de los casos, la ley prevé una etapa previa de mediación escolar con equipos interdisciplinarios. Si el conflicto persiste por la falta de colaboración de los padres, el expediente pasará de forma directa a la órbita judicial para la aplicación de la sanción.

El ministro de Educación de Mendoza respaldó la nueva medida

Tadeo García Salazar

Tal como lo informó el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, en diálogo con Infobae en Vivo, la medida busca que las familias asuman un rol activo en la crianza de sus hijos.

El funcionario indicó los menores están dentro de los establecimientos escolares "en un horario limitado" y "el resto de la educación viene de la familia", explicó el funcionario respecto a la necesidad de la aplicación de estas medidas.

García Salazar remarcó que se dieron casos donde los padres "no cumplen con el compromiso, no cesan las conductas de hostigamiento e incluso, en algunos casos, hasta avalan estas conductas".

El ministro alertó que el 90% de los reportes actuales no corresponden a violencia física, sino a un hostigamiento psicológico sostenido que se traslada a las redes sociales. "Tenemos mucha presencia de cyberbullying, vemos que el acoso no solo se da en la escuela en un horario escolar, sino fuera de la escuela", precisó.

Respecto al destino de las sanciones, García Salazar aclaró que el objetivo no es meramente recaudatorio, sino correctivo. "La norma prevé el trabajo comunitario, dentro o fuera de la escuela, y la obligación de asistir a cursos en ‘escuelas para padres’", y cerró: "Solo si esas opciones no se cumplen, se impone la multa".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

Alarma sanitaria por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina monitorea posibles casos

La denuncia fue contra un padre de un colegio de Palermo.

Denunciaron a un padre de un colegio de Palermo por presuntos abusos a alumnos

Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva.

Qué es una falla multiorgánica, el delicado cuadro de Christian Petersen

Moira, mamá de Camila, pidió ayuda ante medio locales, en Córdoba.

La madre de la joven descuartizada reclamó a la Justicia: "Camila no descansa como tiene que hacerlo"

El perro fue rescatado de la corriente por un vecino que se metió al mar vestido.

Heroico rescate en Mar del Plata: un perro fue arrastrado por la corriente y un vecino nadó para salvarlo

Reclaman medidas al Gobierno de la Ciudad.

Comerciantes alertan por el "caos urbanístico" que producen los recitales en la zona de River

Rating Cero

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney

Masterchef Celebrity, la conductora y los jurados se preparan para recibir a nuevos famosos.

Masterchef Celebrity: tres figuras de Masterchef rechazaron el repechaje y la producción confirmó reemplazos

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

Lali volvió a responderle a Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija, Elle.

Maxi López contó cómo conoció a Daniela Christiansson y bromeó: "Más fría la sueca"

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

En un ataque de llanto, Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: Fue la primera y única vez

Habló la mujer que fue captada a los besos con su jefe en un recital de Coldplay: "Fue la primera y única vez"

últimas noticias

El acoso escolar generará multas a los padres de niños que hagan bullying.

Inédita ley en Mendoza: los padres de niños que hagan bullying recibirán millonarias multas

Hace 1 hora
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Estados Unidos sancionó a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza

Hace 1 hora
play
Marruecos cerró un año deportivo para la historia.

Cayó uno de los rivales de la Selección: Jordania perdió la final de la Copa Árabe con Marruecos

Hace 1 hora
Enzo Trossero, una gloria de Independiente.

La emoción de Enzo Trossero: recibió una camiseta de Independiente que usó hace más de 40 años

Hace 1 hora
Una nena de 4 años se descompensó en una pileta del Club Vélez Sársfield de Oliva, Córdoba. 

Córdoba: una niña se descompensó en la pileta de un club y permanece internada

Hace 2 horas