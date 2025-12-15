La AFA lanzó un duro comunicado tras la denuncia del Gobierno y advirtió un "ataque coordinado"

15 de diciembre de 2025 Inicio
La Asociación del Fútbol Argentino respondió a la presentación de Patricia Bullrich, quien cargó contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. "Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia", marcó la entidad.

La AFA cargó contra el Gobierno tras la denuncia.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cuestionó la denuncia de la senadora nacional de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien había cargado contra el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, a quienes acusó ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de encabezar una "mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino".

En un extenso comunicado, la AFA cargó contra el gobierno de Javier Milei y marcó una ofensiva conjunta de la administración libertaria: "Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su Ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la Diputada Juliana Santillán y de actual Senadora Patricia Bullrich".

En tal sentido, la entidad criticó las decisiones del Gobierno y aseveró que "avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención".

"Nuevamente se presentaron denuncias por desbaratamiento de derechos acordados ante la Justicia Federal de la Capital Federal. En todas y cada una de las oportunidades, ajustado a derecho, fueron brindadas las explicaciones correspondientes", enfatizó la AFA en esta línea.

En tanto, la institución cuestionó la intención de la administración de La Libertad Avanza de instalar las SAD en el fútbol argentino: "Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer a las Sociedades Anónimas Deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro".

En este marco, apuntaron hacia Federico Sturzenegger: "No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción: empobrecer a los clubes aumentando la alícuota del Decreto 1212. Siempre en defensa de nuestros clubes y nuestras Ligas de todo el país la AFA acudió ante los estrados judiciales competentes y una vez más la justicia puso límite a ese nuevo y desesperado intento del Gobierno Nacional a través de uno de sus Ministros".

También cruzaron a Bullrich por sus acusaciones contra Toviggino. "Como si lo antedicho fuera poco, la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro Tesorero con una supuesta red de espionaje ruso, algo a todas luces descabellado", marcaron.

La AFA defendió la gestión de Chiqui Tapia

Por otro lado, la AFA respaldó la administración deportiva de Tapia: "Durante la gestión iniciada en 2017, siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias. Nunca nos préstamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país".

En esta línea, remarcaron el rol social de las instituciones. "Socialmente debemos destacar la actitud de nuestros clubes y de la propia AFA durante la Pandemia y ante cada uno de los eventos que conmovieron a la comunidad, abriendo sus puertas para acoger a los necesitados o para reunir donaciones destinadas a los afectados", expresaron.

Claudio Chiqui Tapia presidente AFA Asociación del Fútbol Argentino
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

En tanto, la entidad madre del fútbol argentino resaltó el plan de la gestión de Tapia. "Y en momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos", marcaron.

"Porque al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas américa), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien", añadieron.

Las críticas de la AFA a las políticas económicas del Gobierno

Asimismo, la entidad cargó contra el Gobierno por sus medidas económicas: "Más de 90.000 puestos de trabajos perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo".

"Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros, igual, no te daremos los derechos", advirtieron.

