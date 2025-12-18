Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de diciembre La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en la última semana completa del año, tras el anuncio del Gobierno del nuevo esquema de bandas cambiarias que se moverán al ritmo de la inflación. En tanto, los financieros superaron ampliamente los $1.500. Por + Seguir en







El dólar oficial atraviesa una semana al alza. Télam

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles con una baja de $5 tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas: desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago). En tanto, el blue se mantiene estable al igual que el dolar mayorista, mientras que se amplía la brecha con los financieros.

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial mantiene distancia del mojón de los $1.500. Pexels Dólar oficial hoy El dólar oficial opera a $1.418,82 para la compra y $1.474,50 para la venta.