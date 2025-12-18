Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de diciembre

18 de diciembre de 2025 Inicio
La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en la última semana completa del año, tras el anuncio del Gobierno del nuevo esquema de bandas cambiarias que se moverán al ritmo de la inflación. En tanto, los financieros superaron ampliamente los $1.500.

El dólar oficial atraviesa una semana al alza.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles con una baja de $5 tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas: desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago). En tanto, el blue se mantiene estable al igual que el dolar mayorista, mientras que se amplía la brecha con los financieros.

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

El dólar oficial mantiene distancia del mojón de los $1.500.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $1.418,82 para la compra y $1.474,50 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.558,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.514,14

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.460.

