Según el INDEC el desempleo bajó al 6,6% durante el tercer trimestre del 2025 El informe de Mercado de Trabajo detalló que la desocupación cayó 0,3% en noviembre y se ubicó en el nivel más bajo del año. Por + Seguir en







Según el INDEC el desempleo bajó al 6,6% durante el tercer trimestre del 2025

Según el informe de Mercado de Trabajo del Indec, la desocupación descendió al 6,6% en el tercer trimestre del año, lo que representó una caída del 0,3% con respecto al segundo trimestre.

En ese marco, la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 45,4%. Esto implica que casi la mitad de la población de 14 años y más participa del mercado laboral y que poco más del 45% se encuentra efectivamente ocupada.

Pese a la mejora en el indicador de desempleo, la presión sobre el mercado laboral se mantuvo elevada. La subocupación afectó al 10,9% de la población económicamente activa y, al sumar a los ocupados demandantes y no demandantes disponibles, la presión laboral total ascendió al 28,7%.

Las brechas por género continuaron siendo significativas. La desocupación fue mayor entre las mujeres (7,4%) que entre los varones (5,9%), mientras que la tasa de actividad alcanzó el 70,1% en los hombres y el 52,6% en las mujeres.

A nivel regional, las mayores tasas de desocupación se registraron en la región Pampeana (7,5%) y en el Gran Buenos Aires (6,8%). En contraste, los menores niveles se observaron en el Noroeste (4,7%) y la Patagonia (5,0%). Además, el desempleo resultó más bajo en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes (5,2%) que en los de mayor tamaño (6,9%).

En cuanto a la calidad del empleo, el informe volvió a reflejar un elevado nivel de informalidad: el 43,3% de los ocupados trabaja en condiciones informales. Entre los asalariados, que representan el 71,9% del total, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio. Por último, el Indec señaló que el 60,5% de las personas ocupadas tiene hasta secundario completo, mientras que el 39,4% posee estudios superiores o universitarios. Entre los desocupados, casi siete de cada diez cuentan con nivel educativo medio o inferior. image