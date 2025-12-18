IR A
En un ataque de llanto, Wanda Nara suspendió las grabaciones de MasterChef Celebrity

La conductora de Telefe sufrió una crisis emocional en pleno set al enterarse de que, por un fallo judicial, sus hijas Francesca e Isabella no pasarán Navidad con ella, sino con Mauro Icardi.

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

La empresaria estalló al conocer la noticia de la Justicia sobre sus hijas menores.

Lo que había empezado como un día normal de grabaciones en MasterChef Celebrity se convirtió en un escándalo cuando Wanda Nara conoció el fallo de la Justicia que determinó que sus hijas, Francesca e Isabella, pasarán la Navidad con Mauro Icardi.

Al enterarse, la mediática entró en una crisis emocional que hizo que rompiera en llanto y terminara "desarmada", según trascendió desde Telefe. "Wanda hoy tenía programa y se enteró de la noticia. Canceló todo. Estaba en el canal y frenó las grabaciones de MasterChef", informó la panelista Tatiana Schapiro.

Agregó: "Se brotó mal, paró las grabaciones; imaginate lo que significa frenar ese programa con la cantidad de gente que trabaja". La periodista de DDM, en América, detalló que los participantes y el jurado debieron retirarse del set ante la imposibilidad de la conductora de continuar con su labor profesional en los estudios Ronda.

Fallo judicial caso Wanda Nara y Mauro Icardi sobre dónde pasarán las Fiestas las menores

Dónde pasarán la Navidad las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

El juez decidió que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi pasarán la Navidad con su padre en Argentina, del 22 al 27 de diciembre, y en Año Nuevo estarán con la empresaria. Esto generó una fuerte reacción de la mediática, quien detuvo las grabaciones de MasterChef.

La decisión se basa en compensar el tiempo perdido y se apoya en informes que indican un "conflicto de lealtades" en las menores, quienes pidieron pasar más tiempo con su padre.

