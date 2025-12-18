Cayó uno de los rivales de la Selección: Jordania perdió la final de la Copa Árabe con Marruecos El equipo asiático, una de las sorpresas de la competencia y rival de la Scaloneta en el Mundial 2026, no pudo ante la selección marroquí en una final que tuvo de todo: un golazo de mitad de cancha, un tanto mal anulado y una definición épica en el alargue. Por + Seguir en







Marruecos cerró un año deportivo para la historia.

La Selección de Jordania, uno de los tres rivales que Argentina enfrentará en el Mundial 2026, cayó por 3-2 con Marruecos en la final de la Copa Árabe en un partidazo que se definió en el alargue, en el estadio Lusail, en Qatar. El equipo asiático, que jugará por primera vez la Copa del Mundo, sorprendió en la competencia llegando a la final, pero no pudo contra el poderío marroquí, en un año inolvidable para el equipo africano.

Marruecos es la sensación del fútbol mundial con un 2025 de ensueño: campeón del Mundial Sub-20, del Campeonato Africano de Naciones (Selección local) y de la Copa Árabe (Selección local + Medio Oriente). En la final ante Jordania demostró su poderío desde el arranque con un gol desde mitad de cancha, digno del Premio Puskás. El delantero Oussama Tannane, a los 3 minutos de comenzado el partido, sorprendió con un remate potente por encima del arquero Yazeed Abulaila, que no pudo volver sobre sus pasos, para el 1-0 marroquí.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2001726410524656001&partner=&hide_thread=false MOROCCO ARE #FIFARABCUP CHAMPIONS. pic.twitter.com/HnvY8I0vA7 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2025 En el inicio del complemento, Jordania despertó con dos tantos de Ali Olwan, uno de ellos de penal tras una mano clara de Al-Taawon El Mahdioui en el área, y parecía que la final era de la Selección asiática. Sin embargo, sobre el final, el recién ingresado Hamdallah, el goleador de 35 años con pasado en Qatar y Arabia Saudita, empató el encuentro con ayuda del VAR para llevar la final al alargue.

Apenas empezado la prórroga le anulan un gol a Jordania de Abu Taha por una mano. Y a los 99', llegó el doblete de Hamdallah, quien volvió a aparecer y decretó el 3-2 definitivo para Marruecos, que celebró el título de la Copa Árabe, una competencia que reunió a 16 países de Asia y África, y volvió a instalarse en los mismos escenarios que hicieron historia durante el Mundial 2022.

marruecos copa arabe Abderrazzak Hamed Allah, de Marruecos, celebra el tercer gol de su equipo durante la final. Getty Images De esta manera, el seleccionado dirigido por Jamal Sellami terminó como subcampeón y ya piensa en el Mundial 2026. Jordania será rival de la Selección argentina en la tercera y última fecha del Grupo J, partido programado para el sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium en Texas, ubicado en la ciudad de Arlington.