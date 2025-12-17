La CGT, en el Senado para discutir la reforma laboral: "No se genera más trabajo quitando derechos" Se espera que los máximos dirigentes de la Confederación General del Trabajo se presenten hoy a la tarde en el Congreso para sumarse al debate del proyecto de ley en la reunión de comisiones. Por + Seguir en







Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

Finalmente, la Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó en el Senado para exponer su postura sobre el proyecto de la reforma laboral del Gobierno, en el marco de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En su intervención criticaron duramente la iniciativa del oficialismo. "Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley", aseguró Jorge Solá, uno de los máximos dirigentes de la central obrera.

Si bien Solá dijo que la CGT pretende que exista una modernización en el aspecto laboral, no solo criticó que no hayan sido consultados la redacción del proyectol. Además, aseguró que "la reforma laboral contradice el principio de progresividad. La parte más débil es el trabajador y en este proyecto se lo pone en pie 'de igualdad' con la parte más fuerte".

Oscar Argüello, otro de los integrantes del triunvirato de la CGT, dijo que "No se genera más trabajo quitando más derechos". "Esto deja a los trabajadores a merced del sector patronal", agregó luego sobre los puntos de la iniciativa del gobierno que incluyen la baja de indemnizaciones por despido injustificado, la extensión del plazo de período de prueba, los bancos de horas extra y las vacaciones fragmentadas, entre otras varias medidas. "Nos oponemos a esta reforma, a esta flexibilización laboral porque no va a generar más trabajo", aseveró Argüello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2001270727790518472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2001270727790518472%7Ctwgr%5E70b668890a06845c3d3c5890ef90b0d1ad3a9a92%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fpolitica%2FEs-oficial-La-CGT-va-al-Senado-por-la-reforma-laboral-20251217-0074.html&partner=&hide_thread=false MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL



Defendemos el trabajo argentino

Defendemos el salario

Defendemos la producción nacional



La respuesta es unidad, organización y calle.#CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/DrjQqF45vy — CGT (@cgtoficialok) December 17, 2025 Durante toda la jornada de este miércoles había estado en duda la presencia de la central obrera, después de que los propios dirigentes sindicales indicaron que la jefa del bloque en la cámara alta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no los había invitado a participar en el debate de comisiones. "Vamos a ir a las 19 si nos dejan entrar", habían adelantado desde la CGT.

Por último, el tercer integrante de la conducción de la central obrera, Cristian Jerónimo, aseguró que "Todos los días nos levantamos con miles de puestos de trabajos menos". "Sabemos que estamos ante un desafío en el mundo del trabajo, que hay modalidades de trabajo que han cambiado, pero no hay mejor que los representantes de los trabajadores y los empresarios para sentarse en una mesa y construir el mejor proyecto que entienda claro las necesidades de los distintos lugares", sostuvo.

Por haber impugnado la composición de las comisiones durante la mañana del miércoles, el peronismo no invitó a la central obrera para los cinco lugares que disponía en el panel. La propia Bullrich llamó a uno de los representantes del triunvirato de la CGT para invitarlo de manera formal y por eso asistieron los dirigentes de la central obrera. La respuesta que había obtenido la ex ministra de Seguridad por parte de la CGT fue que se presentarían en el Senado luego de la movilización dispuesta para este jueves, alrededor de las 18.