Reforma laboral: designaron a Patricia Bullrich como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado La cámara Alta inició el tratamiento de los proyectos de reforma laboral y Ley de Glaciares para poder llevarlos al recinto antes de fin de año. Por su parte, el legislador Ezequiel Atauche quedó al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.







Patricia Bullrich fue designada al frente de la comisión, pero la decisión fue rechazada por la oposición.

El Senado inició este miércoles el tratamiento en comisiones de dos proyectos clave para los planes presidente Javier Milei: la llamada reforma laboral y una modificación a la conocida como Ley de Glaciares. Desde temprano comenzaron las discusiones en las reuniones, buscan allanar el camino para que ambos temas lleguen al recinto antes de que termine el período extraordinario en diciembre.

En primer lugar, se llevaron a cabo diversas reuniones con el objetivo de definir las distintas autoridades que integrarán las comisiones de las diversas iniciativas. La legisladora y jefe de bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich fue desganada como presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quien citó a las 11 un nuevo encuentro para comenzar el debate de la ley.

Sin embargo, la decisión fue impugnada el bloque de Unión por la Patria que conduce José Mayans, quien aseguró que la legislación cuenta con “vicios de nulidad de origen. Nuestro interbloque no va a participar de este atropello que están haciendo, vamos a tomar los recaudos correspondientes: esta ley nace mal”. De esta manera, denunció una violación del reglamento y adelantó que judicializará la designación.

La legisladora riojana de UP Florencia López, a su vez, denunció que “no se le está otorgando al peronismo la proporción de integrantes que le corresponde en estas comisiones. Estamos en contra de este atropello institucional a la república. Llamo a la reflexión a los senadores que juraron respetar la Constitución”.

Patricia Bullrich (@PatoBullrich): "Hoy es el principio del debate. Buscamos el consenso de la mayoría de los senadores"



El punto máximo de la discusión tuvo lugar cuando tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate mientras Mayans (sentado a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: "¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!".