18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: apremiado por los tiempos, el Senado busca dar dictamen en comisiones

El plenario recibe al último listado de expositores para analizar y debatir el proyecto que el oficialismo espera llevar al recinto el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo aclaró que la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".

Por

Bullrich fue designada como presidenta de la comisión de Presupuesto.

El Senado de la Nación continúa este jueves con el debate en comisiones de la ley de reforma laboral y, apremiado por los tiempos, el Gobierno busca conseguir el dictamen para llevarla al recinto el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró que, en caso lograr su aprobación, la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".

Julio Cordero en el Senado.
Te puede interesar:

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

En caso de no lograrlo durante esta jornada, desde el oficialismo tienen tiempo hasta el viernes para alcanzar las firmas necesarias, conseguir el dictamen en mayoría y extender su tratamiento legislativo. Al ingresar al recinto, la senadora Patricia Bullrich consideró que “entre hoy y mañana” saldrá el dictamen.

El primero en exponer fue Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien advirtió que el proyecto “busca es potenciar el poder del empleador. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos".

Por su parte, Alejandro Sudera, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo destacó: “Lo que se propone reformar en el artículo 54 de este proyecto es lo que, desde hace tiempo, viene aplicando la justicia nacional de apelaciones del trabajo. Me parece positivo que se regule y que no se deje librado al criterio de los jueces”.

En el mismo sentido fueron las críticas de Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, donde aseguró entender que "el proyecto es una reforma constitucional encubierta porque deroga el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sin sindicatos y sin justicia social no hay paz posible".

Reforma laboral: el día 1 del debate en comisiones del Senado

La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó en el Senado para exponer su postura sobre el proyecto y criticó duramente la iniciativa. "Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley", aseguró ante el plenario Jorge Solá, uno de los máximos dirigentes de la central obrera.

Si bien Solá manifestó que la CGT pretende que exista una modernización en el aspecto laboral, no solo criticó que no hayan sido consultados la redacción del proyecto. Además, aseguró que "la reforma laboral contradice el principio de progresividad. La parte más débil es el trabajador y en este proyecto se lo pone en pie 'de igualdad' con la parte más fuerte".

En la reunión del miércoles estuvo como invitado a la comisión el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, quien aseguró que "el régimen actual fracasó para generar empleo formal y para reducir la informalidad" y señaló como "corazón del problema" a "la litigiosidad laboral".

"Si un régimen laboral fuera exitosa veríamos expansión en el empleo registrado, pero no ocurrió, por eso hay que corregir el rumbo", insistió Rapallini y deslizó: "Nuestra posición no es pro-empresario ni pro-trabajador, sino proempleo formal, pro-producción y pro-productividad".

La vicepresidenta de la Mesa de Enlace de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking, le pidió al Congreso que "logren el consenso necesario para que el sistema institucional acompañe el camino del crecimiento y la modernización".

cgt senado
Jorge Sol&aacute;, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechaz&oacute; la propuesta de reforma laboral.

Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

"Sostener el status quo es una suerte de irresponsabilidad, 5 de cada 10 trabajadores no tiene protección real. La norma actual fracasó", advirtió Ignacio Forconi, abogado que asesora a la SRA, y añadió: "Cuando los derechos no llegan a todos y los protegidos son unos pocos, no podemos decir que la norma fue un éxito".

Juan Pablo Diab, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), respaldó la reforma laboral y festejó que "muchos artículos buscan traer previsibilidad y certidumbre en la determinación de las remuneraciones, en cómo se va a reparar si corresponde una indemnización y evitar que haya malas prácticas".

Aún así, Diab cuestionó "algunos capítulos" que pueden "generar incertidumbre", los vinculados al "derecho colectivo" y la "ultraactividad de los convenios existentes" y la prelación de un convenio menor contra uno mayor.

"Un convenio menor contra un convenio mayor va a ser para conflicto y no sabemos cómo haría un pyme para negociar por empresa, ni contra quién lo haría", advirtió el asesor de la CAME.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Villarruel, presidenta del Senado.

Reforma laboral: el Senado buscará tratarla el viernes 26 junto al Presupuesto

El Senado tratará el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ingresó al Senado: "Desarrollo sustentable con base federal"

Uber, Rappi, Pedidos Ya: qué propone la reforma laboral sobre los repartidores y conductores

Uber, Rappi, Pedidos Ya: qué propone la reforma laboral sobre los repartidores y conductores

play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de diciembre. 

Sesiones extraordinarias: negociaciones frenéticas en Diputados y demora en Senado por la reforma laboral

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Hace 5 minutos
Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 14 minutos
Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 20 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 43 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 49 minutos