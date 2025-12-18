Reforma laboral: apremiado por los tiempos, el Senado busca dar dictamen en comisiones

El plenario recibe al último listado de expositores para analizar y debatir el proyecto que el oficialismo espera llevar al recinto el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo aclaró que la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos".

El Senado de la Nación continúa este jueves con el debate en comisiones de la ley de reforma laboral y, apremiado por los tiempos, el Gobierno busca conseguir el dictamen para llevarla al recinto el 26 de diciembre. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aclaró que, en caso lograr su aprobación, la iniciativa "va a aplicar para los nuevos contratos ".

En caso de no lograrlo durante esta jornada, desde el oficialismo tienen tiempo hasta el viernes para alcanzar las firmas necesarias, conseguir el dictamen en mayoría y extender su tratamiento legislativo. Al ingresar al recinto, la senadora Patricia Bullrich consideró que “entre hoy y mañana” saldrá el dictamen.

En el primer encuentro, la ex ministra de Seguridad fue designada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en medio de un escándalo y la impugnación por parte del bloque Unión por la Patria. El legislador José Mayans denunció una violación del reglamento constitucional y adelantó que judicializará el caso.

En el listado de expositores de este jueves, se encuentran representantes de la UBA, asociaciones de abogados, bancos, magistrados y otros representantes gremiales. La jornada se llevará a cabo en el marco de una marcha a Plaza de Mayo convocada por la CGT en contra del proyecto de reforma laboral.

El primero en exponer fue Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien advirtió que el proyecto “busca es potenciar el poder del empleador. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, y no va a tener la posibilidad de luchar por sus derechos" .

Por su parte, Alejandro Sudera, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo destacó: “Lo que se propone reformar en el artículo 54 de este proyecto es lo que, desde hace tiempo, viene aplicando la justicia nacional de apelaciones del trabajo. Me parece positivo que se regule y que no se deje librado al criterio de los jueces”.

En el mismo sentido fueron las críticas de Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogadas y Abogados de Organizaciones Sindicales, donde aseguró entender que "el proyecto es una reforma constitucional encubierta porque deroga el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sin sindicatos y sin justicia social no hay paz posible".

Reforma laboral: el día 1 del debate en comisiones del Senado

La Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó en el Senado para exponer su postura sobre el proyecto y criticó duramente la iniciativa. "Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley", aseguró ante el plenario Jorge Solá, uno de los máximos dirigentes de la central obrera.

Si bien Solá manifestó que la CGT pretende que exista una modernización en el aspecto laboral, no solo criticó que no hayan sido consultados la redacción del proyecto. Además, aseguró que "la reforma laboral contradice el principio de progresividad. La parte más débil es el trabajador y en este proyecto se lo pone en pie 'de igualdad' con la parte más fuerte".

En la reunión del miércoles estuvo como invitado a la comisión el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, quien aseguró que "el régimen actual fracasó para generar empleo formal y para reducir la informalidad" y señaló como "corazón del problema" a "la litigiosidad laboral".

"Si un régimen laboral fuera exitosa veríamos expansión en el empleo registrado, pero no ocurrió, por eso hay que corregir el rumbo", insistió Rapallini y deslizó: "Nuestra posición no es pro-empresario ni pro-trabajador, sino proempleo formal, pro-producción y pro-productividad".

La vicepresidenta de la Mesa de Enlace de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking, le pidió al Congreso que "logren el consenso necesario para que el sistema institucional acompañe el camino del crecimiento y la modernización".

cgt senado Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

"Sostener el status quo es una suerte de irresponsabilidad, 5 de cada 10 trabajadores no tiene protección real. La norma actual fracasó", advirtió Ignacio Forconi, abogado que asesora a la SRA, y añadió: "Cuando los derechos no llegan a todos y los protegidos son unos pocos, no podemos decir que la norma fue un éxito".

Juan Pablo Diab, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), respaldó la reforma laboral y festejó que "muchos artículos buscan traer previsibilidad y certidumbre en la determinación de las remuneraciones, en cómo se va a reparar si corresponde una indemnización y evitar que haya malas prácticas".

Aún así, Diab cuestionó "algunos capítulos" que pueden "generar incertidumbre", los vinculados al "derecho colectivo" y la "ultraactividad de los convenios existentes" y la prelación de un convenio menor contra uno mayor.

"Un convenio menor contra un convenio mayor va a ser para conflicto y no sabemos cómo haría un pyme para negociar por empresa, ni contra quién lo haría", advirtió el asesor de la CAME.