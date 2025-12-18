Murió Diego Lerner, el argentino que marcó una época en Disney “Contribuyó a sentar las bases del negocio y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”, lo despidió la empresa norteamericana en un comunicado. Por + Seguir en







Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.

Diego Lerner, el argentino que fue presidente de Disney en Latinoamérica hasta hace unas semanas atrás, murió este jueves, después de una larga batalla contra una enfermedad. Así lo confirmó la propia compañía norteamericana en la que despidió con tristeza a uno de los personajes claves para su expansión en la región.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar. Estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, declaró Bog Iger, el el CEO de The Walt Disney Company, a través de un comunicado. “Contribuyó a sentar las bases del negocio y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”, agregaron.

Lerner ingresó a trabajar en Disney en 1990 como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión, desde donde desempeñó un papel clave en la expansión de la compañía en la región. Fue reconocido por su liderazgo en la televisación deportiva, especialmente en nuestro país, donde ha mantenido contratos de transmisión de fútbol hasta 2030.

El empresario jugó un papel importante en la fusión de ESPN y Fox Sports, consolidando la posición de Disney en el mercado de deportes en toda América latina. Además, partir del año 2000 fue el hombre responsable de establecer y consolidar el negocio de la TV paga en la región, y del lanzamiento de todos los Disney Channels en América latina.

Entre 2009 y 2017 se desempeñó como presidente de Disney para Europa, Medio Oriente y África, residiendo en el Reino Unido. Solía recibir en su casa en Londres a importantes empresarios y figuras de la industria del entretenimiento. En 2018, Lerner fue nombrado presidente de The Walt Disney Company Latin America porque había sido fundamental en la creación de una nueva estrategia para el desarrollo de contenido local, comenzando con Patagonik Film Group, en 1997.

A fines de noviembre, la compañía norteamericana había anunciado su retiro y lo nombró Presidente Honorario de la de The Walt Disney Company Latin America. Resulta que Lerner padecía una grave enfermedad autoinmune que, finalmente, produjo su muerte este jueves. Sus restos serán despedidos el viernes en el Jardín de Paz.