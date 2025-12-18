IR A
Lali Espósito volvió a responderle a Javier Milei: "Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas"

En un nuevo round entre ambos, la artista reaccionó con una foto y un fragmento de una de sus últimas canciones tras los fuertes comentarios que recibió por parte del presidente en el streaming Carajo.

Lali

Lali, después de su quinto Vélez, respondió a las críticas que Milei hizo en Carajo.

VisionShow - Carajo

Lali Espósito utilizó su cuenta de X para responder, nuevamente, a las críticas que lanzó el presidente argentino, Javier Milei, durante su entrevista de este miércoles en el programa La Misa, del canal de streaming Carajo. Luego de su quinto Vélez repleto durante 2025, la cantante publicó una foto del show y agregó unos versos de su último sencillo, Payaso, lo que se interpretó como una clara respuesta al mandatario.

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.
"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

El conflicto entre la joven y el dirigente resurgió durante la entrevista que Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, le realizó a Milei. Ante la pregunta del conductor sobre Lali, el Presidente arremetió con argumentos que ya había utilizado antes. "Si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un ‘munipa’ a gran escala”, atacó.

La popstar argentina, que la noche anterior había brindado un show para 50 mil personas en el Estadio José Amalfitani, en Liniers, recogió el guante y aprovechó las miles de fotos de su espectáculo para responderle a Milei. Junto con una imagen en la que se la ve en el escenario, conectada con su eufórico público, escribió: "Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...". La frase es parte de uno de sus últimos hits que, al igual que Fanático, parece una respuesta poética a quienes la atacan desde las esferas del poder.

Fanáticos de Lali, que captaron rápidamente las intenciones de la cantante, contestaron al post con mensajes de cariño, apoyo y aliento a la artista nacida en Parque Patricios: "Te amamos", señalaron los tuits de algunos de sus seguidores.

El mensaje oculto en un grafitti: ¿Se viene el tan esperado River?

Luego de su quinto Vélez, Lali Espósito compartió un video en el que dibujó con aerosol la estrella que forma parte de la identidad visual de su álbum más reciente, No vayas a atender cuando el demonio llama. El dibujo se completa con un trazo oblicuo que tiene la misma estética que la banda de la camiseta del club "Millonario".

En el epígrafe del video, la cantante escribió la cifra "060626", acompañada por el emoji de un demonio, y sus fanáticos intuyen que se refiere a la fecha del 6 de junio de 2026 como la elegida para su esperada presentación en la cancha de River.

