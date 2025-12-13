A dos años del Protocolo Antipiquetes, denuncian más de 2.500 heridos y advierten por la escalada represiva Amnistía Internacional denunció que el protocolo ha disparado la represión estatal y los ataques a la prensa, con un aumento del 77% en las detenciones arbitrarias. Por + Seguir en







Amnistía Internacional denunció más de 2.500 heridos por el Protocolo Antipiquetes.

A dos años de la implementación del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional (AI) denunció que más de 2.500 personas resultaron heridas en manifestaciones producto de la represión policial y advirtió sobre la escalada represiva por parte del Estado.

Denominada oficialmente como Resolución 943/2023, el protocolo establece que cualquier corte de circulación es considerado un delito, habilitando desalojos y detenciones sin la necesidad de una orden judicial. Esta medida, según advierte AI, contraviene los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, abriendo la puerta a un escenario de violencia estatal sistemática.

“La escalada represiva es innegable y refleja un grave retroceso en la libertad de expresión”, declaró Paola García Rey, directora adjunta de AI Argentina, quien subrayó que la violencia estatal se ha naturalizado, funcionando como una herramienta de intimidación para desincentivar la participación social.

El informe resalta cifras alarmantes, como el aumento del 77% en las detenciones arbitrarias entre 2024 y 2025, que ya contabilizan 1.341 personas heridas y 165 detenidas solo en el último año. En total, entre 2024 y 2025, al menos 2.557 personas fueron víctimas de represión por parte de las fuerzas de seguridad, con el uso desproporcionado de balas de goma, gas lacrimógeno y golpes físicos. Cuatro casos de pérdida ocular permanente a causa de disparos de balas de goma resaltan la gravedad de la situación.

La represión no ha sido dirigida solo a manifestantes, sino también a la prensa. Un total de 184 periodistas resultaron heridos, varios de ellos detenidos arbitrariamente mientras cubrían protestas. AI denuncia que estos ataques buscan crear un efecto silenciador, inhibiendo tanto el derecho a la protesta como el derecho a informar.