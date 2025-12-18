La emoción de Enzo Trossero: recibió una camiseta de Independiente que usó hace más de 40 años El referente histórico del Rojo recibió un emotivo homenaje durante la presentación de su biografía oficial. "La voy a poner en un cuadro. Aunque parezca mentira, es la única que tengo", aseguró. Por + Seguir en







Enzo Trossero, una gloria de Independiente.

Enzo Trossero, uno de los máximos referentes históricos de Independiente, recibió un emotivo homenaje durante la presentación de su biografía oficial. En el evento, el exfutbolista fue sorprendido con la entrega de la camiseta original que utilizó en 1984, año en el que el club se consagró campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental.

Visiblemente conmovido por el gesto de una familia de hinchas que conservó la prenda durante décadas, el "Vikingo" rompió en llanto al recibir el obsequio. El exdefensor confesó que no conservaba ninguna indumentaria de su etapa como jugador: “La voy a poner en un cuadro. Aunque parezca mentira, es la única que tengo”, expresó ante los presentes.

Trossero es una figura central en la época dorada del "Rey de Copas", donde disputó siete temporadas y conformó junto a Hugo Villaverde una de las duplas centrales más emblemáticas del fútbol argentino. Durante su ciclo, el defensor conquistó un total de seis títulos: tres campeonatos locales, una Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2001702959898390701&partner=&hide_thread=false Una familia roja le regaló a Enzo Trossero una camiseta que usó él mismo y nos entregaron uno de los momentos más emocionantes de la noche #TodoRojo pic.twitter.com/hCrPoTeuVE — C. A. Independiente (@Independiente) December 18, 2025 En reconocimiento a su trayectoria y sentido de pertenencia, el club anunció además el nombramiento de una de las gargantas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en su honor. El acto sirvió como retribución de la parcialidad roja a uno de los grandes responsables de la mística del club.