"Hacen lo que se les cantan las pelotas": José Mayans cruzó a Patricia Bullrich en el debate de la reforma laboral El legislador de Unión por Patria impugnó la presidencia de la comisión de Trabajo y Acción Social de la Cámara Alta de la flamante senadora libertaria. Denunció una violación del reglamento constitucional y adelantó que judicializará el caso.







Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans.

El legislador y presidente de bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, protagonizó este miércoles un duro cruce con la flamante senadora libertaria, Patricia Bullrich, quien fue designada como presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, que buscará avanzar con el tratamiento de la reforma laboral y llevarla al recinto en el periodo de sesiones extraordinarias.

“Hacen lo que se le canta las pelotas”, lanzó el formoseño en el punto máximo de discusión, que tuvo inicio con la impugnación del senador al procedimiento utilizado para conformar las comisiones. En este marco, denunció la violación del reglamento constitucional y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

En la apertura del debate, Mayans advirtió: “Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”. Luego agregó que "si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el referente peronista.

Para justificar la impugnación de la designación de Bullrich, el senador peronista se ampara en que no existió un llamado a sesión para solicitar la conformación de las comisiones. “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”, describió.

El punto máximo de la discusión tuvo lugar cuando, tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate mientras Mayans (sentado a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“.