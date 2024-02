Oscar Zago, tras el fracaso de la Ley Ómnibus: "Si tenemos que dividir la ley, se dividirá"

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados aseguró que el oficialismo hará "lo posible para volver a poner en tratamiento" el proyecto, y en el caso de que no sea posible se enviarán proyectos por separado.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados , Oscar Zago , aseguró este miércoles que el oficialismo hará "lo posible para volver a poner en tratamiento" el proyecto de Ley Ómnibus que fracasó durante su tratamiento en el recinto de la Cámara baja y advirtió que en el caso de que no sea posible se enviarán proyectos por separado .

"Vamos a hacer lo posible para volver a ponerlo en tratamiento. Si no da, lo desmenuzaremos. Y, si no da, volveremos a la carga el 1 de marzo. El que necesita la ley es el pueblo argentino, no el Poder Ejecutivo", señaló Zago, el diálogo con los periodistas.