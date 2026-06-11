Tras presentar la declaración jurada, Manuel Adorni encabeza una reunión de la mesa política

El cónclave iniciará a las 13:30 en Casa Rosada, donde el jefe de Gabinete, junto a la mesa chica libertaria, intentará dar por cerrada la polémica en torno a su patrimonio y reconoció haber evadido. Se espera que participen todos los ministros, Karina Milei, Martín y Lule Menem, Santiago Caputo y Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , encabezará desde las 13:30 una reunión de la mesa política en Casa Rosada , donde intentará dar por cerrada la polémica por su declaración jurada, luego de presentarla el miércoles ante ARCA y reconocer haber evadido.

Se espera que participen todos los ministros; la secretaría general de la presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Lule Menem; y la senadora Patricia Bullrich.

El cónclave libertario tendrá la intención primaria de dejar a un costado la situación del entonces vocero presidencial y enfocarse en trabajar sobre los proyectos legislativos enviados al Congreso, el cual si bien estará “cerrado” durante las semanas que dure el Mundial 2026, desde La Libertad Avanza analizan llamar a una sesión en Diputados el 24 de junio, para aprobar el Súper RIGI.

De esta manera, más que una reunión de rutina, el encuentro de este jueves aparece se presenta como una puesta en escena política. Luego de que el Jefe de Gabiente haya cumplido con la presentación de su declaración jurada, el Gobierno buscará transmitir normalidad, cerrar filas y avanzar de cara negociaciones con los gobernadores aliados y defender el plan económico.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que presentó su declaración jurada patrimonial antes de asistir a una entrevista televisiva con el periodista José del Río en la señal LN+. El funcionario atribuyó las inconsistencias al "error de haber ahorrado en negro" junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante su actividad en el sector privado.

El ministro coordinador explicó que el plazo oficial para presentar el documento correspondiente al período 2025 ante la Oficina Anticorrupción vence el 31 de julio próximo y remarcó que lo entregó en tiempo y forma, al igual que las presentaciones rectificadas de los períodos 2023 y 2024, que omitieron el ahorro en negro.

"Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", reconoció Adorni.

El titular de los ministros defendió la transparencia de su patrimonio acumulado a lo largo de más de dos décadas de trabajo y justificó su informalidad financiera. "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años", añadió.

Adorni aclaró la procedencia de sus activos actuales, especificó que "el dinero era previo a la función pública" y que "es resultado de 25 años de haber ahorrado". Además, reveló que posee activos digitales de larga data: "Empecé a incursionar en bitcoins en 2013 y empiezo a invertir fuerte en 2014".

"Invertimos u$s200.000 en Bitcoin y ganamos unos u$s300.000", señaló, ostentando un olfato infalible para las inversiones financieras. Al mismo tiempo, comentó que se trataba de un dinero que tenía guardado "para la educación y el futuro" de sus hijos.

Adorni enfatizó que tenía que demostrar que no era "chorro" y la única forma era presentando la declaración jurada. El jefe de Gabinete concluyó que se someterá a los procesos legales pertinentes al manifestar que pagará "hasta la última multa" en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

También se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio, "me trataron de chorro y me condenaron mediáticamente", pero advirtió que como funcionario público debe "seguir los pasos judiciales" y no puede "responderle al tribunal mediático".