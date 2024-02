Ramiro Marra, tras la caída de la Ley Ómnibus: "Nos sorprendió y me preocupa que no haya salido"

El legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra admitió un asombro del espacio por la caída del proyecto de Ley Ómnibus , que presentó el presidente Javier Milei y será tratado nuevamente en comisión en la Cámara de Diputados después de que se levantara la sesión este martes. "Me preocupa que no haya salido la ley" , reconoció.

En tal sentido, en el móvil con el periodista Lautaro Maislin, explicó por qué rechazan referirse a negociaciones para avanzar en el proyecto. "Nos sorprendió lo que pasó porque construimos un diálogo, se sacó la parte fiscal y eso fue un gesto. La estrategia de los políticos tradicionales fue otra. La palabra 'negocios' trae recuerdos feos que se hicieron con el sector público, capaz en otro país se puede usar. Preferimos hablar de consensos", marcó.

En tanto, se refirió a la posibilidad de que se realice un plebiscito para que se apruebe el mega proyecto, tras una sugestiva reacción del jefe de Estado en las redes sociales: "Todo puede pasar en esta situación, la gran consulta popular fue la elección presidencial. Fuimos claros con lo que se iba a hacer, no cambiamos las ideas. La dirigencia tiene que escuchar lo que la sociedad pidió, que es un cambio. Pedimos apoyo para hacer reformas".

Sin embargo, aseguró que se debe restar importancia a los retuits y "me gusta" de Milei en X (ex Twitter). "Me cuesta analizar mucho las redes sociales, hacer un análisis de 'me gusta' es difícil. Se pueden hacer diferentes interpretaciones, aunque también entiendo que logramos muchas cosas en base a una red social. Los problemas de la Argentina no pasa por retuits y likes, sino lo que se está sufriendo con la pobreza", afirmó.

Ramiro Marra: "El Gobierno está tomando las medidas correctas"

En otro fragmento de la entrevista con De Una, por C5N, Ramiro Marra defendió las decisiones del gobierno de Javier Milei: "Está tomando las medidas correctas para sacar a la Argentina adelante. Si cuento la película de lo que viene pasando en la Argentina desde que asumió este gobierno, estoy entusiasmado y tengo esperanza".

En esta línea, expuso el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI. "Empezamos a bajar el déficit fiscal y empezamos a trabajar de una forma ordenada con el Fondo, que está sorprendido con el excelente trabajo que hacemos", manifestó.

Por último, cargó contra la administración de Alberto Fernández: "Tuvimos un gobierno que fue un desastre, que emitió dinero y generó mayor inflación. Estamos cambiando ese ciclo. La situación que estamos viviendo es trágica y porque el gobierno anterior hizo una emisión monetaria. No hicimos una devaluación bestial, el otro tipo de cambio era una mentira".