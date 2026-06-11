Victoria Villarruel fulminó a Manuel Adorni y presionó para que adelante su informe en el Senado La vicepresidenta cuestionó públicamente los argumentos del jefe de Gabinete para justificar los gastos realizados en inmuebles, viajes y refacciones. Por Agregar C5N en









Victoria Villarruel fulminó a Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, presionó para que Manuel Adorni adelante su informe de gestión en la Cámara alta y lo exponga en junio, después de que el jefe de Gabinete anunciara que se presentará en julio. Fue después de que también criticara al ministro coordinador por su justificación sobre millonarios gastos mediante supuestos "ahorros en negro".

En la red social X, Adorni comunicó que asistirá a la Cámara alta para informar sobre la marcha de la administración de La Libertad Avanza. "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin", expresó.

La fecha de la presentación del jefe de Gabinete generó cruces en el Gobierno, ya que Villarruel solicitó que se adelante a junio. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25", enfatizó.

En tal sentido, citó a la Constitución. "Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional que dice: 'El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71. Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas", recalcó.

Victoria Villarruel tuit La publicación de Victoria Villarruel. X Victoria Villarruel cruzó a Manuel Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar" La vicepresidenta se sumó a las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que intentara justificar gastos en inmuebles, viajes y refacciones de lujo por un total de un millón de dólares mediante supuestos “ahorros en negro” obtenidos durante su actividad en el sector privado y gracias a inversiones en bitcoins que, según afirmó, nunca había declarado públicamente hasta ahora.