Ley Ómnibus: Rodrigo de Loredo dijo que "el desorden del gobierno es total" y se quebró en vivo

Pullaro: "No vamos a acompañar una reforma que se lleve puesta la producción"

"El diálogo está cortado. No es un buen sendero. No avizora nada bueno para los argentinos una dinámica de este tipo. Estoy triste, frustrado, trabajamos muchos para que salga un texto legal que le sirva a los argentinos pero los fundamentalismos lo impiden" , expresó de Loredo en una rueda de prensa en las inmediaciones del Congreso.

El diputado recordó que en diciembre le preguntó al Gobierno si ellos querían que se apruebe el proyecto y las reformas porque "el ímpetu" con las que impulsaban la iniciativa lo hacían dudar. "Hoy me están contestando. Me sorprendió el retiro de la ley", señaló.

"Para que las leyes salgan necesitas orden y gestión y la verdad es que el desorden es total", agregó el diputado e indicó que él mismo dio consejos al gobierno, basados en su experiencia, para lograr que el proyecto sea aprobado.

"Les dije que la lógica del todo o nada solo sirve para las elecciones. Garpan, tocan las fibras, entra en un tuit, genera emociones, pero no termina cambiando las cosas, no hacen que las cosas sucedan. También les dije que no se confíen de los gobernadores peronistas", manifestó de Lodero en referencia al gobernador de Córdoba Martín Llaryora.

El diputado dijo que el Gobierno es el responsable de que no haya salido el megaproyecto por no hacer bien las cuentas. "El radicalismo ha tenido disidencias y tiene un sector que es criticó con Javier Milei pero es público. Todos los saben. Ellos tenían contabilizado que 10-15 votos algunas cosas no iban a acompañar. La impericia del gobierno es muy grande en saber dónde estaban los números. Estaban en otros gobernadores". indicó.

Acto seguido volvió a manifestar su tristeza ante la decisión del Gobierno de quitar la ley ya que consideró que después de debatir los temas más complejos, delegaciones y privatizaciones, se iban a aprobar medidas que "hacen falta en la Argentina".

"Por ahí me siento un ingenuo, nosotros somos reformistas y las reformas suceden cuando uno las va construyendo, pero vienen los fundamentalismos de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero", dijo de Loredo entre lágrimas.

De Loredo: "Milei dice barbaridades y estupideces"

En otro pasaje de la rueda de prensa, de Loredo repudió las declaraciones de Milei. "Las declaraciones de Milei en lo personal me tienen sin cuidado. Dice barbaridades, estupideces. Pero las declaraciones del Presidente en términos institucionales son gravísimas", advirtió.

"Son todas adrede, son trampas para que discutamos pelotudeces. El comportamiento de un Presidente construye cultura. No puede estar tuiteando idioteces todo el tiempo. Las reformas necesitan diálogo. Tiene la suerte de tener actores que tenemos sentido de responsabilidad y vamos a poner eso por encima de esas cosas", agregó.