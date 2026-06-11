11 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump anunció que Irán aprobó un acuerdo de paz, pero Teherán lo desmiente

El presidente de Estados Unidos decretó la suspensión de bombardeos, tras las agresiones mutuas de los últimos días y luego de una serie de conversaciones bilaterales, aunque las autoridades iraníes negaron el supuesto entendimiento.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en Washington la suspensión de los bombardeos sobre Irán para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. El mandatario norteamericano comunicó su decisión tras asegurar el cierre de "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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Según Trump, en esos intercambios diplomáticos, todas las partes involucradas aprobaron los "puntos finales" del cese de hostilidades. Sin embargo, como respuesta a las declaraciones emitidas desde la Casa Blanca, la Agencia de Noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, desmintió la información. El medio estatal confirmó la ausencia de un acuerdo aprobado.

De manera previa a este anuncio de paz, el propio Trump amenazó con tomar la isla iraní de Jarg, el principal centro de exportación petrolera del país persa. El objetivo de esa maniobra era asumir el "control total" de ese sector económico.

Las autoridades de Irán advierten sobre nuevas represalias militares

Ante los cambios constantes de postura, el cuartel general Khatam al-Anbiya emitió un comunicado oficial con una amenaza directa. El máximo comando militar conjunto iraní avisó que responderá de forma "más severa" frente a posibles ataques de Estados Unidos sobre su territorio.

El gobierno de Teherán también endureció su discurso en defensa de su infraestructura energética. "O las exportaciones de petróleo y gas serán para todos, o no serán para nadie", alertó el sector oficial a través de la agencia de noticias Reuters.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, apuntó contra la Casa Blanca y aseguró que "las estrategias equivocadas y las decisiones impulsivas volverán a poner todo el tablero en una situación peor". Y agregó: "Harán estallar la infraestructura y los mercados energéticos y crearán un atolladero interminable en el que quedarán atrapados durante años. Verán a un Irán diferente".

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