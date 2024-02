Duro revés para el Gobierno en Diputados: la Ley Ómnibus vuelve a comisión

El tratamiento del proyecto fracasó porque el oficialismo no contaba con los votos para aprobar artículos claves. El Gobierno culpó a los gobernadores de "no cumplir con su palabra". El presidente Javier Milei apuntó contra "la casta" en redes sociales.

De este modo, el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado nuevamente desde cero en comisiones, aunque para eso será necesario extender el período de sesiones extraordinarias, que concluye el 15 de febrero, algo que, a juzgar por la última publicación de las cuentas de la Oficina del Presidente, de La Libertad Avanza y del propio Milei, parece difícil que ocurra.

Apenas caída la ley, todo el arco libertario apeló a la estrategia original de señalar a "la casta" como la responsable de todos los males, un concepto que ya había sido sintetizado en la primera imagen de Milei como Presidente, el día de su asunción, hablando de espaldas al Congreso.

Milei discurso presidente.jpg

El mismo concepto quedó también cristalizado en el mensaje que el Presidente brindó al pueblo argentino con motivo del fin de año, el 30 de diciembre, cuando apretó a los legisladores, a quienes instó a respaldar el proyecto, y amenazó con que si la iniciativa no se aprobaba en el Parlamento, el país afrontaría "una crisis de proporciones bíblicas".

Esta vez, el blanco fueron los mandatarios provinciales, a quienes el Gobierno acusó de "destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos'", conocida popularmente como "Ley Ómnibus".

"Los gobernadores decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", publicó la cuenta de la Oficina del Presidente en la red social X.

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios", escribieron en la cuenta oficial del partido libertario.

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", advirtió el propio Milei.

La inédita estrategia del Presidente de insultar a los diputados tratándolos de corruptos o de amenazar a los gobernadores y asfixiar a las provincias recortándoles las transferencias discrecionales terminó por dinamitar los puentes entre el oficialismo y la oposición, que durante más de un mes estuvieron tratando de alcanzar acuerdos para sacar adelante la ley. El ómnibus, en este caso, lo chocó Milei.

Facundo Manes pidió "racionalidad"

El diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Manes consideró que el Gobierno decidió retirar la Ley Ómnibus tras las derrotas en las votaciones de los artículos relacionados a las facultades delegadas para el presidente Javier Milei.

"Estaban perdiendo las votaciones y decidieron retirar la ley del recinto, volver a comisión. ¡Lo que pedimos es racionalidad!", enfatizó el legislador de la provincia de Buenos Aires tras el levantamiento de la sesión.

Embed

El representante del radicalismo, que había votado en contra del proyecto en la versión general, remarcó su postura sobre el país: "Queremos una Argentina moderna, una Argentina capitalista, una Argentina con justicia social, queremos una Argentina con una economía desregulada. Queremos mirar al futuro, no se vuelve para atrás".

Germán Martínez: "Es claramente una derrota parlamentaria de Milei"

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que el levantamiento de la sesión en la Cámara de Diputados durante la votación de los artículos de la Ley Ómnibus y la vuelta del proyecto a comisiones "es claramente una derrota parlamentaria de Javier Milei".

Embed - La LEY ÓMNIBUS vuelve a COMISIÓN: habló GERMÁN MARTÍNEZ

"Es un fracaso legislativo de todos aquellos que apostaban a que esta ley salga. Nosotros dejamos claro que esta ley no estaba para aprobarse. Que el oficialismo aprenda de sus propios errores. Así no se legisla", apuntó Martínez.

Oscar Zago: "Los gobernadores no cumplieron con su palabra"

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, responsabilizó a los gobernadores de la decisión que tomó el Gobierno para que la Ley Ómnibus vuelva a ser tratada en comisión.

"Vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores, los gobernadores no cumplieron con su palabra así que el tratamiento vuelve a comisión para seguir trabajando y dialogando con el conjunto de los bloques", expresó Zago minutos después de que se suspendiera la sesión.

Embed - La LEY ÓMNIBUS vuelve a COMISIÓN: habló OSCAR ZAGO

Ritondo: "La maquina de impedir una vez más quiere mantener el modelo de la pobreza y el estancamiento"

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, catalogó como una "máquina de impedir" a las fuerzas opositoras y las acusó de mantener "el modelo de la pobreza y el estancamiento".

"Nosotros queremos el cambio de verdad", agregó el titular de la bancada filo-oficialista, quien además remarcó que "el PRO desde el día uno trabajó aportando experiencia, propuestas y los 37 votos" de todo el bloque "para permitir que el gobierno cuente con las herramientas para hacer realidad el cambio que eligió la mayoría de los argentinos".

Cristian Ritondo Diputados Télam

Francos: "Seguiremos gobernando con el apoyo popular que tenemos y sin el parlamento que no tenemos"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió al fracaso del oficialismo para sacar adelante la Ley Ómnibus en su debate en particular en Diputados y apuntó contra los gobernadores y los bloques que habían prometido colaborar en apoyar la iniciativa.

"Creo que hubo algunos compromisos de apoyo y de voto que no se cumplieron en la práctica. Nosotros esperábamos que se avanzara en la mayoría de las delegaciones de facultades, había algunas observaciones, pero suponíamos que las delegaciones en general se iban a aprobar como se le han dado delegaciones a todos los gobiernos en situaciones de emergencia", dijo Francos.

Guillermo Francos Diputados Télam

"Me refiero a la responsabilidad política de gobernadores y legisladores que no han dado su apoyo, o sea, ¿de qué sirve declarar una emergencia si no te dan los instrumentos para manejar la emergencia?", se preguntó.

Sobre la posibilidad de que Milei convoque a una consulta popular o saque la ley por decreto, señaló: "Obviamente hay elementos que la Constitución permite, que el Presidente seguramente analizará si los lleva adelante o no, puede ser la consulta popular, están los decretos de necesidad y urgencia, hay varios elementos que tiene para gobernar".

"Me siento decepcionado con que la política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino, que votó un cambio y la política no lo convalida. Esta es la disputa me parece. Cuando Milei cuestiona a la dirigencia política lo hace por esto. El presidente va a avanzar con los elementos que tiene y llegará hasta donde pueda llegar constitucionalmente", concluyó Francos.

Cómo sigue el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus en Diputados

Con esta resolución, el proyecto de 646 artículos se deberá empezar a tratar de nuevo, ya que cayó la aprobación en general del proyecto así como los artículos aprobados y la orden del día número 1, de acuerdo con el artículo 155 del Reglamento de la Cámara baja.

La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.

Martín Menem Télam

El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capítulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques.

El oficialismo consiguió aprobar el viernes pasado el proyecto en general con 144 votos, y hoy pudo votar la emergencia, y la facultades delegadas, pero tuvo un fuerte traspié cuando no pudo sancionar la mayoría de los artículos de la reforma administrativa del Estado.