Oro del Banco Central: la oposición aseguró que "todo lo que se hizo fue una mala praxis"

La senadora de Unión por la Patria de La Rioja, Florencia López, calificó como una "operatoria ilegal" lo realizado por el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a los lingotes y el "error de cálculo" revelado por la AGN. Pide que, junto al presidente Javier Milei, "respondan ante la Justicia".

Luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) revele que el Gobierno perdió u$s1.000 millones por un " error de cálculo" del titular de Banco Central (BCRA) en la operatoria con el oro de la entidad, la oposición salió a cuestionar el accionar de Santiago Bausilli y aseguró que "todo lo que se hizo fue una mala praxis".

Así lo señaló este sábado en C5N la senadora de Unión por la Patria (UxP) por La Rioja, Florencia López , quien calificó la situación como " ilegal " y pidió que el titular del BCRA; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente Javier Milei, "respondan ante la Justicia".

"Todavía no sabemos exactamente la ubicación porque la AGN no pudo terminar con una auditoría que se ordenó específicamente para la materia del oro, pero evidentemente la operatoria que se hizo con el oro fue ilegal, lo que posteriormente generó la necesidad por parte del Banco Central de modificar su carta orgánica", señaló la legisladora en diálogo con Néstor Dib en el programa Argentina en Vivo.

Previo a recordar que "en el caso particular mío, tomé la palabra en más de cinco, seis oportunidades en el recinto, presentamos proyectos de pedidos de informe, hicimos hasta inclusive una denuncia penal hace poco con la senadora Di Tullio", López relacionó lo ocurrido con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, impulsada por el Gobierno.

"Decían 'no, queremos que no intervengan la economía, queremos fortalecer la moneda, el peso', todo lo demás, pero en realidad lo único que querían era blindar con la modificación de algunos artículos la operatoria ilegal e ilegítima e irresponsable que había hecho el Banco Central", denunció.

La senadora Florencia López sobre el oro del BCRA: "se pusieron a timbear con el oro de los argentinos y encima son unos inútiles"



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Para la senadora riojana, "hoy se destapa todo sabiendo que se pusieron a timbear con el oro de todos los argentinos y que encima, que son unos inútiles, que son unos irresponsables, parece que tampoco tienen suerte en la timba porque se perdieron más de u$s1000 millones en esta operación que hizo Bausili y Caputo y que ya han pasado más de 48 horas de que se, digamos desde que se descubrió esto, y todavía lo tenemos a Bausili al frente del Banco Central, que en cualquier otra situación esto hubiera merecido mínimamente que el Presidente de la Nación le pida la renuncia”

En el mismo sentido, sostuvo en C5N que "todo lo que se hizo ahora con respecto al oro fue una mala praxis". Aparte de eso, remarcó: "Fue ilegal y hay un delito".

"Nosotros por eso queremos que responda ante la Justicia (Santiago) Bausili, queremos que (Luis) Caputo también responda y en su lugar también el Presidente. Lo que pasa es que ellos ya dieron todo. Caputo ya no sabe de dónde sacar más plata, le pidió plata a todo el mundo, ya no le presta nadie porque su plan económico fracasó y eso es lo que tiene que entender la gente”, completó López.

El descargo del BCRA en un comunicado

Tras darse a conocer la noticia, el BCRA dio su postura en un comunicado, en el que sostuvo que su posición en oro generó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025, como consecuencia de la evolución de la cotización internacional del metal y de las operaciones financieras destinadas a cubrir el valor de sus tenencias.

La entidad explicó que esta estrategia busca reducir los riesgos asociados a una eventual caída significativa del precio del oro, uno de los activos que integran las reservas internacionales.

Según detalló el organismo, la política de cobertura comprende el 100% de su posición en este activo y se implementa mediante instrumentos financieros que funcionan como una protección frente a movimientos desfavorables del mercado. Sin embargo, estas operaciones también tienen un costo que debe evaluarse en conjunto con el desempeño del oro.

El organismo sostuvo que las operaciones cuestionadas forman parte de una práctica que mantiene desde 2007, hace casi dos décadas. Como antecedente, mencionó que entre 2007 y 2011 los pagos por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los desembolsos realizados en 2025.

De acuerdo con el comunicado, durante aquel período la Auditoría General de la Nación no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura ni sobre los pagos vinculados con su implementación. El BCRA también afirmó que sus auditores externos no realizaron objeciones a estas prácticas.

La institución agregó que la AGN aprobó los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio que, según indicó, registró un resultado récord en la historia del organismo y el mayor incremento patrimonial de los últimos 20 años.

En ese marco, el Banco Central consideró que las operaciones se encuentran comprendidas dentro de los mecanismos habituales de administración de riesgos y que su evaluación requiere contemplar tanto los resultados del activo subyacente como los de los instrumentos financieros asociados.