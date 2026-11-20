El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la aprobación del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Con una inversión total de u$s50.750 millones, permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL desde Vaca Muerta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, que exportará gas natural licuado (GNL) desde Vaca Muerta, al que definió como "la mayor inversión de la historia argentina".

Caputo destalló que la iniciativa, desarrollada por YPF, Eni y XRG, "contempla una inversión de u$s25 mil millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de u$s50.750 millones hacia 2050". Agregó que "permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de u$s9 mil millones al año".

Se prevé una producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina, para lo cual se construirán un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno que transportarán los hidrocarburos hasta la costa de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.

El ministro señaló que, como parte del proyecto, "también se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos". "Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación", afirmó, y extendió sus felicitaciones al presidente de YPF, Horacio Marín.

El proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF, Eni y XRG, había presentado su solicitud de adhesión al RIGI a fines de agosto pasado. La iniciativa contempla el desarrollo de una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales.

NUEVO RIGI APROBADO! Argentina LNG USD 50.750 millones El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG. Se trata de la mayor inversión de la historia argentina. El proyecto contempla una inversión de USD 25.000…

Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Se estima que el proyecto genere ingresos por exportaciones cercanas a u$s10 mil millones anuales durante dos décadas. El plan de inversiones contempla un desembolso total estimado de u$s51 mil millones a lo largo de todo el proyecto. Hasta 2031, fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), se estima un nivel de inversión cercano a los u$s29 mil millones.

En la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, Argentina LNG generará aproximadamente 20 mil puestos de trabajo anuales, entre directos, indirectos e inducidos, alcanzando picos de hasta 40 mil trabajadores durante los períodos de mayor actividad, previstos para el tercer año del proyecto. Para la fase de operación y a lo largo de toda su vida útil, el proyecto sostendrá alrededor de 8 mil puestos de trabajo anuales, entre empleos directos e indirectos.

Asimismo, se prevé una fuerte participación de proveedores nacionales, con una contratación estimada de u$s15 mil millones en bienes y servicios, impulsando el crecimiento de la industria local y el desarrollo de capacidades productivas asociadas al sector energético.