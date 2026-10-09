10 de octubre de 2026 Inicio
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Deuda en pesos: el Gobierno busca renovar $4,9 billones y vuelve a testear plazos largos más allá de 2027

Con vencimientos acotados respecto al mes anterior, el Ministerio de Economía reabre títulos a 2028 y 2029 para evitar la acumulación de compromisos en el corto plazo, aunque vuelve a dejar fuera de la licitación al bono en dólares AO29.

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El Gobierno llamó a la primera licitación del mes de octubre.

El Gobierno llamó a la primera licitación del mes de octubre.

El Ministerio de Economía presentó el menú para la primera licitación de deuda del mes de octubre, en la que buscará renovar vencimientos por casi $4,9 billones. La cifra representa un monto considerablemente menor en comparación con los $8,65 billones que caducaron a finales de septiembre, dentro de un mes en el que el Gobierno enfrenta compromisos totales por $27 billones. Esta menor carga inmediata, respaldada por depósitos del Tesoro en el Banco Central que alcanzaban los $7,9 billones al 7 de octubre, le otorga un margen favorable a la Secretaría de Finanzas para negociar un elevado porcentaje de refinanciación sin necesidad de ofrecer premios excesivos.

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La principal novedad de este llamado radica en el cambio de estrategia oficial, que vuelve a apostar por la extensión de plazos (duration) ofreciendo títulos con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales de 2027. De esta manera, el equipo económico busca despejar la curva en pesos e intentar desarmar las inquietudes del mercado financiero sobre una constante acumulación de vencimientos concentrados cada tres meses. En las subastas previas, el Gobierno había priorizado la colocación de instrumentos de corto plazo para evitar convalidar los elevados rendimientos que registraba el tramo largo.

El menú oficial puesto a disposición de los inversores incluye cuatro instrumentos en pesos. En tasa fija, se reabre la LECAP con vencimiento el 29 de enero de 2027 (S29E7). A ella se suman tres opciones de mayor plazo: el bono BONTAM a tasa TAMAR con fecha en agosto de 2028 (TMG28), un bono dual con cobertura CER/TAMAR a diciembre de 2029 (TXMD9) y un bono dual TAMAR/dólar linked proyectado para enero de 2028 (TMVE8).

En sentido contrario, el llamado dejó afuera la emisión de letras o bonos dólar-linked (LELINK), debido a que no se registran vencimientos en esa moneda para esta fecha. Asimismo, la Secretaría de Finanzas decidió no reabrir el Bonar en dólares con vencimiento en 2029 (AO29), del cual todavía restan emitir aproximadamente u$s 774 millones sobre un total autorizado de u$s2.000 millones.

Los instrumentos ofrecidos en la primera licitación del mes.

Los instrumentos ofrecidos en la primera licitación del mes.

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