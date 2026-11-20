El Banco Central no compró dólares por tercera vez en noviembre y cayeron las reservas La autoridad monetaria finalizó la rueda sin compras netas en el mercado de cambios, mientras que el stock total de reservas internacionales brutas cayó u$s81 millones hasta situarse en los u$s49.362 millones. Por Agregar C5N en









La autoridad monetaria que lidera Bausili cortó la racha compradora. Redes Sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a frenar la acumulación diaria de divisas al finalizar la rueda sin compras netas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Con este resultado de adquisiciones nulas durante la jornada, la entidad monetaria finalizó por tercera vez en lo que va del mes con un saldo neutro en sus operaciones cambiarias diarias.

Como consecuencia directa del desempeño operativo en la rueda cambiaria, las reservas internacionales brutas sufrieron una baja diaria de u$s81 millones. Con este descenso al cierre del día, el stock general de activos internacionales de la institución se posicionado en los u$s49.362 millones.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZJsTI#ReservasBCRA pic.twitter.com/ZrIfOfTMOO — BCRA (@BancoCentral_AR) November 20, 2026 Esta pausa en la acumulación de reservas se da en un contexto de una suba del tipo de cambio a lo largo de la semana. El dólar mayorista subió 1%, hasta los $1.580 para la venta. En la semana la divisa se incrementó 2,4%, el mayor ascenso desde la ante última semana de abril de 2025. Por su parte, el tipo de cambio minorita minorista trepó a $1.600 en el Banco Nación y a $1.601,32 en el promedio de los bancos que publica el BCRA.

Pese al saldo neutro registrado en la fecha, el promedio de compra por rueda del Banco Central en lo que va del mes se ubica en u$s29 millones. Esta dinámica mantiene el balance mensual en terreno positivo, con compras netas acumuladas por u$s344 millones y un incremento en el nivel de reservas de u$s800 millones durante el período.

En lo que respecta al balance anual, las cifras continúan mostrando un saldo ampliamente favorable para la autoridad monetaria. En el transcurso del año, las compras acumuladas por la entidad alcanzan los u$s16.307 millones, lo que sostiene un crecimiento en las reservas de u$s8.197 millones.