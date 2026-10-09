Nancy Pazos expuso los números que Javier Milei no quiere ver y anticipó la salida de Luis Caputo: "Te vas"

En su tradicional editorial en Inteligencia Artesanal, la conductora contó el último desencuentro entre el Presidente y el titular de Economía, episodio que habría generado tensión dentro del Gobierno. ¿Peligra el futuro del ministro favorito?

Como cada viernes, Nancy Pazos realizó su editorial en Inteligencia Artesanal por C5N y esta vez volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei. La periodista cuestionó los números económicos que, según su mirada, el mandatario se niega a reconocer y lanzó una contundente advertencia sobre el futuro de uno de los funcionarios más importantes de su gabinete, Luis Caputo.

Nancy Pazos cruzó a Milei por su "desconexión" con la realidad: "El país enloqueció a tu ritmo"

A continuación relató el desencuentro que habría marcado el principio del fin. "El Presidente le hizo un desplante: invitó a un economista, Alberto Ades, a dar una clase ante el Gabinete y el ministro de Economía decidió sentirse mal y pegar el faltazo", aseveró la conductora.

En esa misma línea, Pazos deslizó que Milei tendría a Ades entre sus contactos favoritos y que el economista estaría dispuesto a dar un salto en su carrera para probar suerte al frente del Ministerio de Economía. "Quiere dejar de ser un simple asesor y pegar el salto. Lo piensa para el año que viene", advirtió.

Según planteó la conductora, esta situación podría interpretarse como una señal de Milei hacia Caputo, en medio de las versiones sobre posibles cambios dentro de su equipo.

Nancy Pazos puso el foco en una serie de indicadores económicos que, según planteó, reflejan las dificultades que atraviesa el país y que indicarían la salida del ministro.

"El Relevamiento de Expectativas del Banco Central, o sea, las consultoras de la City, dice que el tercer trimestre se achica un 1%, cuando el mes anterior se esperaba que creciera un 1,1%", señaló. En esa misma línea, la conductora advirtió que la inflación de alimentos y bebidas acumuló un 4,3% en apenas cuatro semanas.

Además, hizo referencia a los datos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación de septiembre alcanzó el 1,8% y acumuló un 23,7% en lo que va del año. En ese contexto, remarcó que una familia tipo necesitó más de $2 millones para cubrir la canasta básica.

Por otro lado, Pazos enumeró una serie de cifras vinculadas a la caída del consumo: las ventas de carne vacuna retrocedieron un 13,2%, las compras por internet disminuyeron un 12,4% y la actividad en los centros comerciales cayó un 8,1%. La periodista también puso el foco en el empleo industrial y señaló que el conurbano bonaerense perdió más de 25.000 puestos de trabajo fabriles en los últimos dos años.

Finalmente, citó una encuesta de Management & Fit según la cual la desocupación se convirtió en la principal preocupación de los argentinos, con un 19,8%, por encima del aumento de los precios, que registró un 18,9%.

De cara a un nuevo año electoral, Nancy Pazos fue contundente: "Caputo tambalea"

A modo de cierre, la conductora abrió el debate. "¿Se terminó Caputo? ¿Se va Caputo?", lanzó Pazos al poner sobre la mesa la posibilidad de una salida del ministro de Economía. "Caputo tambalea, pero lo que está en juego es otra cosa: el Gobierno quiere y necesita cambiar el rumbo", sostuvo. Y agregó: "Necesita cambiar el aire para el año electoral que viene y con esta economía saben que no se gana", sentenció.

En ese sentido, la periodista explicó que el oficialismo necesita buscar un responsable político para intentar descomprimir la situación económica y recuperar fuerzas para enfrentar un nuevo año electoral. "Para cambiar el aire hay que buscar un chivo expiatorio y Caputo se compró todos los boletos", concluyó, dejando en claro su postura sobre el futuro del ministro dentro del gobierno de Milei.