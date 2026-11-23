El plantel del Xeneize le trasladó un planteo al entrenador después del triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro en Barranquilla, con el que el equipo ganó el torneo continental.

Los futbolistas titulares de Boca le comunicaron al entrenador Rodolfo Arruabarrena que tienen la intención de jugar el miércoles contra Independiente Rivadavia en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 , pese al desgaste físico tras la consagración en la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla.

Tras perder ante Boca en la Sudamericana, la barra de Atlético Mineiro amenazó a los jugadores con un video en redes

Arruabarrena, quien remarcó la importancia de los próximos desafíos de Boca, resolverá si frente a los mendocinos jugarán varios titulares o si se inclina por futbolistas habitualmente suplentes, luego de la victoria 2-0 sobre Atlético Mineiro debido a que el partido estuvo marcado por la alta temperatura y muchos jugadores manifestaron el desgaste en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por lo pronto, el plantel expresó que se encuentra dispuesto a jugar el miércoles pese a la fatiga en busca del pase a los cuartos de final del Clausura. Uno de los más afectados es el capitán Leandro Paredes , quien se desmayó cuando brindaba una entrevista televisiva, mientras que también el lateral izquierdo Lautaro Blanco y el mediocampista Santiago Ascacibar terminaron extenuados y se espera si estarán desde el inicio en el encuentro que se disputará el miércoles desde las 21.

En tanto, Boca regresó a la Argentina apenas pasada la medianoche tras obtener la Copa Sudamericana y fue recibido por miles de hinchas que celebraron con una masiva caravana que acompañó a los jugadores y el micro hasta el predio que el club tiene a solo algunos kilómetros de distancia.

Aunque el cuerpo técnico reiteró en varias ocasiones que buscaba priorizar el descanso y descartó la planificación de un festejo oficial, los empleados del club movilizaron un micro descapotable para que los futbolistas festejen con los simpatizantes.

La locura de Leandro Paredes con la Copa Sudamericana en la caravana con Boca

A Leandro Paredes le bastó un año para cumplir su sueño de ganar un título internacional con la camiseta de Boca y de darle la alegría a la hinchada tras cortar una sequía de 18 años. En su regreso a la Argentina, el capitán del equipo celebró junto a los fanáticos la nueva conquista y se llevó un cantito con dedicatoria: "Que de la mano, de Paredes..."

El plantel aterrizó en el país minutos antes de la medianoche de este domingo, luego de superar a Atlético Mineiro por 2 a 0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en Colombia, y desató la locura de todos los fanáticos que los esperaron en Ezeiza para celebrar con la copa en mano.

Con esta consagración, el conjunto de La Ribera alcanzó tres títulos en la Copa Sudamericana y 19 en total a nivel internacional, y el capitán, después del susto tras el partido que se terminó desmayando, llegó al país y no se privó de festejar con sus compañeros arriba del micro descapotable de los centenares de hinchas que los estaban esperando.

El mediocampista no se separó del trofeo y lo mostró constantemente ante su público y compañeros, su primer título internacional con la camiseta azul y amarilla. “Vení, vení cantá conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Lea Paredes, todos la vuelta vamos a dar”, se escuchó a la hinchada y a los propios compañeros cantarle, a modo de agradecimiento de su regreso, en un gran nivel. El campeón agradeció las demostraciones de cariño y terminó besando la copa y alzando las manos.

En otro de los videos, se lo puede ver al capitán arriba del micro con el trofeo en mano cuidándola, acariciándola y feliz de haber cumplido su sueño de haber regresado al club y obtener su primer título internacional.