La decisión final se conocerá en diciembre, cuando el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA se reúna en Shanghái y culmine el nuevo reglamento técnico.

La Fórmula 1 comenzó a actualizar el reglamento técnico que se aplicará desde 2030 y una de las modificaciones es que cada fabricante de motores pueda abastecer a solo dos escuderías. Mercedes proporciona los motores a los coches de sus propios pilotos, pero también a los de Alpine, McLaren y Williams . Por lo tanto, la empresa debería elegir a quién dejar de venderle.

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Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, fue contundente sobre el tema durante el Gran Premio de Las Vegas: "No tenemos ninguna intención de tener nada en la parte trasera de nuestro coche que no sea un Mercedes" .

Los seis fabricantes de unidades de potencia que participarán en esta nueva etapa de la categoría respaldan esta propuesta, pero la palabra final la tiene la FIA. El proyecto debe recibir la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de dicha entidad deportiva.

De aplicarse este cambio, Mercedes podría dejar de proporcionarle el motor a los coches de Alpine a partir de 2030 . La escudería francesa utiliza sus unidades de potencia desde este año, cuando Renault decidió terminar con su programa de fabricación.

Entre las alternativas de Alpine aparecen Audi, Honda y General Motors , aunque todas tienen sus propios proyectos y compromisos dentro de la Fórmula 1. Por lo que habría que analizar en 2030 si no estaría en la misma situación que Mercedes.

De todas maneras, el equipo francés no corre riesgo de quedarse sin unidades de potencia. El reglamento contempla un mecanismo que permite a la FIA exigirle a un fabricante que suministre motores a una tercera escudería si esta no consigue cerrar un acuerdo por sus propios medios.

Además, el nuevo reglamento también contempla el regreso de los motores V8 turboalimentados de 2,1 litros, con combustibles sostenibles y una potencia eléctrica máxima de 200 kilovatios.

La intención de la FIA es simplificar los motores, reducir los costos de desarrollo y recuperar protagonismo para la combustión. También busca que los autos sean más livianos y ágiles para favorecer los adelantamientos.