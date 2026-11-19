El Banco Central frenó el ritmo de compra de dólares: hizo la menor adquisición desde el inicio del programa La autoridad monetaria registró su adquisición más baja desde el inicio del programa de acumulación, en una jornada donde las reservas retrocedieron u$s108 millones por la baja del oro y el dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal. Por Agregar C5N en









La entidad que lidera Santiago Bausili bajó el ritmo de compra de reservas.

El Banco Central (BCRA) adquirió apenas u$s3 millones en el mercado oficial de cambios este jueves, marcando la menor compra diaria desde que comenzó su programa de acumulación de reservas. La drástica desaceleración en el ritmo comprador estuvo acompañada por una baja de u$s108 millones en las reservas internacionales brutas, las cuales finalizaron la jornada en u$s49.443 millones.

La retracción oficial ocurrió a pesar de un incremento en el volumen operado en el segmento de contado, donde se negociaron u$s452,5 millones frente a los u$s356,7 millones de la rueda previa. No obstante, la autoridad monetaria logró captar apenas el 0,7% de ese total, profundizando la tendencia decreciente de la semana tras haber adquirido u$s74 millones el martes y u$s11 millones el miércoles.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a#ReservasBCRA pic.twitter.com/WRwUddx9P5 — BCRA (@BancoCentral_AR) November 19, 2026 La caída de las reservas obedeció fundamentalmente a factores de valuación internacional, encabezados por la depreciación del 1,87% en el precio del oro, que representó un impacto negativo estimado de u$s110 millones en los activos de la entidad. Este movimiento coincidió con un fortalecimiento global del dólar -donde el índice DXY avanzó 0,10%-, lo que contrarrestó el efecto de las compras de divisas de la autoridad monetaria.

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó $5,50 y cerró en un nuevo máximo histórico nominal de $1.565, acumulando un incremento de $21,50 en las primeras cuatro ruedas de la semana. En paralelo, la demanda de cobertura se reflejó fuertemente en el mercado de futuros, donde se transaron u$s2.276 millones, mientras que las tasas de interés en pesos continuaron descendiendo, situándose la TAMAR en 23,44% y la BADLAR en 22,13%.

Pese al freno de esta rueda, la entidad logró encadenar nueve jornadas consecutivas con saldo positivo en noviembre, acumulando compras por u$s344 millones en el mes y un total de u$s16.312 millones en lo que va de 2026. Sin embargo, el promedio diario de adquisiciones bajó a u$s31 millones -menos de la mitad de lo registrado en octubre-, reflejando mayores desafíos para captar divisas sin intensificar la presión sobre el tipo de cambio.