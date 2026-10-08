Afirman que el Banco Central perdió u$s1.000 millones por un "error de cálculo" de Santiago Bausili

La revisión de las cuentas de 2025 realizada por la Auditoría General de la Nación detectó contratos vinculados al oro que terminaron con un resultado negativo, tras las especulaciones del presidente de la entidad sobre el precio del metal y equivocaciones en su control.

Rosario Ayerdi contó en Argenzuela los resultados de un informe contable realizado por la AGN al BCRA.

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó que las operaciones con derivados vinculados al oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025 dejaron una pérdida de u$s1.023 millones, luego de que la entidad apostara a una trayectoria del precio internacional del metal que no se cumplió, bajo la gestión de Santiago Bausili.

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El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, explicó que el resultado surge de las registraciones contables del ejercicio auditado. Su síntesis fue que, durante 2025, el BCRA "erró el cálculo y perdió u$s1.023 millones", en referencia a la evolución prevista para el valor internacional del metal.

La documentación oficial del BCRA confirma que durante 2025 la entidad concertó operaciones de cobertura con derivados liquidables en dólares cuyo subyacente fue el oro y que, al cierre del ejercicio, no quedaban posiciones abiertas por ese concepto. La propia entidad incorporó esa operatoria en las notas que acompañaron su balance anual.

Según Olmos, el resultado negativo de esas transacciones alcanzó $1,5 billones y equivalió a u$s1.023 millones, monto que fue cancelado con divisas. El auditor detalló además que u$s960 millones correspondieron al desempeño adverso de las operaciones y otros u$s62,8 millones a primas de opciones.

En su revisión, la AGN consideró que los estados contables del BCRA resultaban razonables en sus aspectos técnicos y respecto de la situación patrimonial, aunque marcó especialmente la operatoria con oro por el tamaño del resultado adverso y por el uso de reservas físicas como respaldo de contratos financieros.

Rosario Ayerdi analizó en Argenzuela por C5N que el presidente de la entidad, Santiago Bausili, "especuló, erró el cálculo y perdió plata", de acuerdo al análisis de la AGN. En ese sentido, la periodista señaló que los auditores tuvieron muchas trabas por parte del Gobierno para obtener los resultados.

El descargo del BCRA en un comunicado

Tras darse a conocer la noticia, el BCRA dio su postura en un comunicado, en el que sostuvo que su posición en oro generó un resultado neto positivo de US$ 2.505 millones durante 2025, como consecuencia de la evolución de la cotización internacional del metal y de las operaciones financieras destinadas a cubrir el valor de sus tenencias.

La entidad explicó que esta estrategia busca reducir los riesgos asociados a una eventual caída significativa del precio del oro, uno de los activos que integran las reservas internacionales.

Según detalló el organismo, la política de cobertura comprende el 100% de su posición en este activo y se implementa mediante instrumentos financieros que funcionan como una protección frente a movimientos desfavorables del mercado. Sin embargo, estas operaciones también tienen un costo que debe evaluarse en conjunto con el desempeño del oro.

El organismo sostuvo que las operaciones cuestionadas forman parte de una práctica que mantiene desde 2007, hace casi dos décadas. Como antecedente, mencionó que entre 2007 y 2011 los pagos por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los desembolsos realizados en 2025.

De acuerdo con el comunicado, durante aquel período la Auditoría General de la Nación no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura ni sobre los pagos vinculados con su implementación. El BCRA también afirmó que sus auditores externos no realizaron objeciones a estas prácticas.

La institución agregó que la AGN aprobó los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio que, según indicó, registró un resultado récord en la historia del organismo y el mayor incremento patrimonial de los últimos 20 años.

En ese marco, el Banco Central consideró que las operaciones se encuentran comprendidas dentro de los mecanismos habituales de administración de riesgos y que su evaluación requiere contemplar tanto los resultados del activo subyacente como los de los instrumentos financieros asociados.

Cruce con la Auditoría General de la Nación

La parte final del comunicado estuvo centrada en cuestionamientos a la conducción de la AGN. El BCRA acusó a las autoridades del organismo de control de utilizar sus atribuciones con fines políticos y sostuvo que esa conducta afecta la institucionalidad de la entidad.

El punto central de la controversia es la caracterización de las operaciones financieras. Según el Banco Central, el último comunicado de la Auditoría las identifica como coberturas, pero luego las describe como especulativas al resumir la información. Para la entidad monetaria, ambas definiciones resultan incompatibles en una misma operación.

“Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, afirmó el organismo, al rechazar la interpretación que atribuyó a la AGN.

El BCRA también vinculó la discusión con la controversia previa sobre el movimiento de las reservas de oro. En ese caso, cuestionó una comunicación de la Auditoría y sostuvo que el organismo contaba con información suficiente para contribuir a esclarecer los hechos, aunque, según su interpretación, no lo hizo.

Finalmente, la conducción del Banco Central aseguró que continuará enfocada en preservar los estándares de funcionamiento de la institución y en consolidar los resultados económicos y patrimoniales alcanzados durante los últimos años. La entidad defendió así la política de cobertura aplicada sobre sus tenencias de oro y rechazó los cuestionamientos que motivaron la publicación del comunicado.

Qué muestran los estados contables del Banco Central

El balance publicado por el BCRA muestra que la valorización del oro tuvo un efecto favorable sobre sus cuentas durante 2025. La entidad informó una ganancia anual de $34,3 billones y atribuyó parte de la mejora patrimonial a la fuerte suba de la cotización internacional del metal y al desempeño de activos en ese ejercicio.

Los estados contables también muestran que el oro aportó $8 billones al resultado por diferencias de cotización y valuación, mientras la línea de instrumentos derivados registró un resultado negativo de $1,027 billones, según la propia contabilidad del BCRA. Ambos efectos aparecen separados dentro del estado de resultados del ejercicio.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Web

Al cierre de 2025, las tenencias de oro del BCRA equivalían a u$s8.586 millones, frente a u$s5.206 millones un año antes, mientras que el precio utilizado para su valuación pasó de u$s2.623,45 a u$s4.326,01 por onza troy, según los estados contables oficiales publicados por la autoridad monetaria nacional.

El dato permite separar dos efectos que pueden confundirse: la suba del precio del oro incrementó el valor contable de las reservas, mientras las operaciones derivadas asociadas a ese activo tuvieron un resultado negativo. Por eso, el hallazgo de la AGN no equivale por sí mismo al costo de retirar físicamente los lingotes del país.