Milei moderará el discurso para evitar una fuga de votos y enviarle un mensaje de estabilidad al establishment

Preocupado por la baja del apoyo entre los jóvenes y los indecisos, el presidente decidió mostrarse más permeable a las demandas económicas y en sus próximas apariciones apostará a mostrarse más cercano a las demandas sociales. La Libertad Avanza perdió la mitad del apoyo del universo sub 35. Alarma entre los estrategas del Gobierno.

Hay dentro del gobierno una sensación de fin de ciclo . Las pésimas performances políticas, las internas palaciegas y el bajísimo resultado en materia económica expuso ante el oficialismo una realidad que durante meses intentaron esconder debajo de la alfombra: con la batalla cultural no se come , no se educa, ni se cura. Después de pasar casi diez días sin agenda pública y sin conocerse ni una sóla actividad más allá de sus posteos en redes sociales, este lunes Javier Milei brindó un discurso que marcó el inicio de lo que, reconocen puertas adentro de Casa Rosada, será una nueva etapa en materia de comunicación.

“Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. Así, nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar”, dijo el jefe de estado durante el homenaje por el fallecimiento del General José de San Martín ante la atenta mirada de su gabinete y su hermana Karina Milei , a quien los tiempos la apremian para definir una estrategia electoral contundente para aterrizar en los territorios de los gobernadores a los que necesita ir a pedirles los votos para mover la agenda parlamentaria.

La alocución del jefe de estado, como todas las que realiza, fue confeccionada a cuatro manos junto a su asesor, Santiago Caputo . Desde hace varias semanas, los integrantes de mesa política libertaria -que este martes tuvo un nuevo encuentro que se extendió por más de dos horas y del que no salió ninguna definición concreta sobre el devenir de la gestión- reciben mediciones que preocupan hasta a los más confiados. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, los votantes indecisos comprenden hoy cerca de un 25% del electorado, siendo el 70% del interior del país, el 26% de conurbano y el 5% de CABA, lugares donde La Libertad Avanza arrasó en las presidenciales del 2023.

En cuanto a la sociología de este sector, en el gobierno advierten que el 56% de los indecisos son mujeres mientras que el 44% son hombres y que los adultos (segmento el de 35 a 64 años) comprenden el 50% de este padrón. Del porcentaje total, en tanto, el 40% son votantes de Milei en el balotaje, mientras que los votantes de Sergio Massa representan apenas un 20%. Si bien el índice de dudosos es alto, hay una circunstancia que preocupa aún más dentro del oficialismo. Según datos a los que tuvo acceso C5N, el gobierno sólo custodia entre 39 y 40% de adhesión entre los jóvenes sub 35, un índice que durante el primer año y medio de gestión se mantuvo por arriba del 80%.

Este número, reconocen varios miembros del entorno presidencial, se debe a dos factores fundamentales: la política partidaria y el rumbo económico. Por un lado, los jóvenes más aguerridos a las ideas de la libertad, que militaron con conciencia la figura del jefe de estado incluso desde antes de aterrizar en la Casa Rosada, manifiestan un descontento con los métodos de elección de candidatos. En 2025, la facción de Las Fuerzas del Cielo, la orga comandada por el tuitero Daniel Parisini (Gordo Dan) y Agustín Romoso , sufrió el embate del profesionalismo y el olfato político que profesan Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja a la hora de confeccionar acuerdos, instancia que dejó al piberío fuera de toda aspiración electoral. Con esta situación, reconocen en todas las tribus, un sector duro del electorado que se sintió traicionado adoptó una postura cuasi anárquica y abandonó el apoyo irrestricto a Milei.

Por otro lado, y mucho más fundamental, las encuestas realizadas en el segmento electoral que comprenden los adultos jóvenes exponen un descontento alarmante con el rumbo económico del gobierno. Con una baja de más de 110.000 puestos de trabajos registrados sólo en el último año y un aumento significativo del monotributo, este sector manifiesta la falta de respuestas frente a la problemática del empleo, los bajos salarios y la inestabilidad que padecen desde la aprobación de la Reforma Laboral con la que los empleadores fueron beneficiados a extender a seis meses el período de prueba y la reducción de las indemnizaciones por despido.

Esta circunstancia, que se viene manifestando desde hace varios meses en las mediciones semanales que llegan a los estrategas del presidente, alertó a importantes despachos, que comenzaron a exigir soluciones políticas para una demanda política. Por un lado, como contó este medio la semana pasada, durante la anteúltima reunión de mesa política, Luis Caputo hizo saber a sus correligionarios que el plan económico ya dio todos los resultados que podía dar y que, de aquí en más, las soluciones y guiños de estabilidad deben darse a partir de acuerdos electorales con los gobernadores en el corto plazo, instancia repelida por la propia Karina, quien entiende que esas discusiones deben darse sobre el filo del comienzo del año electoral.

Pese a su reticencia para dar el brazo a torcer en materia electoral y a mantenerse abrazada a su idea de pintar de violeta el país, la hermana presidencial entendió necesario comenzar a brindar algunos guiños solapados a los caciques nacionales. En este marco, Diego Santilli quedó habilitado para mantener encuentros más proactivos con gobernadores dialoguistas. Este martes, por caso, el jefe de gabinete recibió a una delegación de mandatarios del Norte, quienes vinieron a exigir el tratamiento especial de su propia ley de Zonas Cálidas para garantizar los votos de la ley de Zonas Frías en el Senado la próxima semana.

El jueves, en tanto, será el turno de Rolando Figueroa (Neuquén), quien llegará a la Rosada con las demandas de su provincia y el sur nacional. El neuquino ofició como un factor clave para bajar los capítulos que incluían modificaciones en la Ley de Fuego y de extranjerización de tierras del proyecto de Propiedad Privada que el Senado aprobó hace dos semanas. Según trascendió, el gobernador mantuvo conversaciones con Sergio Massa durante toda la sesión -a quien conoce desde los inicios del Frente Renovador y con quien nunca cortó el vínculo político-, quien logró persuadirlo para que baje su apoyo para con el gobierno. Para intentar paralizar este vínculo, el Colo llegará al cónclave con la disposición de escuchar de primera mano todas las demandas del mandatario que le permitan, a su vez, tantear su voluntad para acompañar la suspensión de las PASO en los próximos meses.

Milei intentará dejar atrás su imagen de pasividad

Con la política intentando ser controlada, Javier Milei dejará la pasividad y desde ahora se pondrá al frente de la comunicación oficial para brindar un mensaje esperanzador a futuro. Luego de que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconociera en un foro económico que “la economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, el jefe de estado buscará mostrarse mucho más empático y permeable a los conflictos de la microeconomía que él mismo desprecia sin tapujos. En este sentido, fuentes oficiales confirmaron a este medio que, luego de sus discursos en el Council of Americas y en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, se espera que Milei inicie un raid mediático en el que hablará sobre el rumbo económico, buscará despejar dudas y apuntará a consolidar una esperanza a futuro para los desencantados y, por sobre todo, el mercado.

Si bien desde el oficialismo hacen saber que el presidente no cambiará sus formas y extravagancias a la hora de referirse a quienes critican su plan económico, lo cierto es que el primer mandatario será coacheado para brindar una perspectiva más humana y cercana a la sociedad, con la única meta de volver a recuperar el más de 20% de indecisos que en los últimos meses abandonaron el barco de la libertad para sumirse en aguas todavía desconocidas.