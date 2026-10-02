2 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei anticipó que el riesgo país bajará cuando terminen las "convulsiones internacionales"

El Presidente fue distinguido por el Foro Económico de París como "el economista más influyente". "Uno tiene que tomar costos, soportar calumnias e injurias que manchan el honor propio y de la familia, pero uno está escribiendo una página de la historia", sostuvo en su discurso.

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Javier Milei recibió un premio en Francia. 

Javier Milei recibió un premio en Francia. 

En el última día de su viaje oficial a Francia, el presidente Javier Milei recibió el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente". "En caso de conseguir la reelección, vamos a acelerar la tasa de crecimiento", señaló en su discurso el jefe de Estado, previo a pronosticar que "el riesgo país volverá a bajar" cuando terminen las "convulsiones internacionales".

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El Presidente abrió su discurso agradeciendo el encuentro con el economista francés Philippe Aghion, premio Nobel de Economía en Francia y también la reunión que tuvo días atrás con el economista Xavier Sala i Martín en Nueva York. "Lo primero que quiero manifestar es mi profundo agradecimiento por todo este hermoso momento", afirmó.

A continuación enumeró las medidas que llevó adelante el Gobierno y remarcó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sobre la situación actual que atraviesa el país, Milei habló sobre el riesgo país, que en los últimos días alcanzó su máximo de 2026, y justificó su incremento por "los acontecimientos recientes en el escenario internacional" .

Pasadas estas “convulsiones internacionales”, el mandatario aseguró que volverá a descender y remarcó que frente a una reelección en 2027, el riesgo país "se va a desplomar".

En octubre el riesgo país experimentó un salto del 4,8% en una sola jornada para ubicarse en los 636 puntos básicos, alcanzando su nivel máximo en lo que va del año 2026. A nivel bursátil, el índice S&P Merval retrocedió un 3,2%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) llegaron a desplomarse hasta un 5,5%, encabezadas por caídas en empresas como IRSA y Telecom.

Fuerte señal de alerta en los mercados: el riesgo país alcanzó su máximo de 2026 y se hundieron acciones y bonos

Este mal comienzo prolonga el deterioro sufrido durante septiembre, mes en el que el mercado accionario acumuló una contracción del 7,1% en pesos y del 8,5% en dólares. El S&P Merval finalizó la rueda con una caída generalizada del 2,15% en su panel principal, donde Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) lideró las escasas subas con un incremento del 0,93%, seguida por Grupo Financiero Valores (VALO) que avanzó un 0,19%.

La presión vendedora golpeó con mayor intensidad al sector bancario, energético y de servicios, donde BYMA descendió un 2,22%, Central Puerto (CEPU) cedió un 2,30%, Banco Macro (BMA) cayó un 2,31% y BBVA Argentina (BBAR) perdió un 2,74%. Las bajas de mayor magnitud las encabezaron Transener (TRAN) con un retroceso del 2,98%, Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) con un 3,04%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) con un 3,06% y Edenor (EDN) con un 3,61%. El podio del terreno negativo lo cerraron Grupo Supervielle (SUPV) con una contracción del 3,75% y Metrogas (METR), que registró la peor caída de la jornada al desplomarse un 4,28%.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaron con una clara tendencia negativa, donde Bioceres (BIOX) se posicionó como la única excepción con un leve incremento del 0,37%. El resto del panel cotizó en terreno rojo, encabezado por las menores caídas de Vista Energy (VIST) con un 1,10%, Cresud (CRESY) con un 1,30%, YPF con un 1,72% y Loma Negra (LOMA) con un 1,85%. En la misma línea, Pampa Energía (PAM) retrocedió un 2,16%, Central Puerto (CEPU) cedió un 2,31%, Banco Macro (BMA) bajó un 2,38% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) cayó un 3,14%.

Las pérdidas se acentuaron en el sector bancario y energético, donde Banco BBVA Argentina (BBAR) descendió un 3,27%, Transportadora de Gas del Sur (TGS) declinó un 3,85% y Edenor (EDN) retrocedió un 3,93%. En el terreno de las mayores contracciones de la jornada, Grupo Supervielle (SUPV) perdió un 4,08%, Telecom Argentina (TEO) cayó un 5,05% e Irsa (IRS) encabezó las desvalorizaciones con un desplome del 5,17%.

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